A la venda la casa de Matthew Perry: com és per dins i quant costa la propietat de l'actor de 'Friends'

La mort del conegut actor Matthew Perry a finals d'octubre va commocionar els milers de seguidors de 'Friends'. Diversos mesos després, la seva família continua gestionant els seus béns, i fa molt poc que han posat a la venda l'últim habitatge que va comprar l'artista.

Es tracta d'un immoble situat a Hollywood Hills, un districte de Los Ángeles, un habitatge bastant humil tenint en compte la capacitat econòmica que posseïa l'actor. Amb tres habitacions, entre les quals està la suite principal amb vestidor, està a la venda per 4,8 milions d'euros.

L'"elegant tresor" de Perry

En els últims mesos de vida de Matthew Perry, els seus moviments econòmics van ser molt convulsos. I de fet, l'actor no va arribar a viure en aquest domicili. Mesos abans també havia venut la seva casa de Malibú i la de Century City per a comprar-se un altre habitatge prop de la muntanya de Santa Mónica, on va acabar morint.

L'agència encarregada de vendre aquesta propietat defineix aquest pis com l'"elegant tresor de mitjan segle" i l'"ambient de luxe elevat al mateix temps que adopta l'estètica arquitectònica original”.