Qui era Toni Espadas, el fotògraf i guia turístic català assassinat a Etiòpia

El fotògraf català Toni Espadas (Barcelona, 1969) va morir assassinat a Etiòpia dilluns passat en ser atacat en un "complex incident" que està encara sota investigació. Fundador i director de l'agència de viatges Rift Valley, amb base en Sabadell, Espadas es trobava rodant un especial sobre la tribu Mursi per a 'Socios por el mundo', programa cultural del Canal 13, durant l'atac, va informar la pròpia cadena de televisió xilena.

D'acord amb aquest canal, dos joves armats "es van creuar amb la camioneta" i van disparar contra ella, matant així a Espadas, de 55 anys. Amb tot, l'oficina de comunicacions va assegurar a l'AFP que la tribu no va estar implicada en l'incident, sinó que l'atac "es va registrar una vegada que es retiraven de la zona, després d'haver acabat la jornada, en el camí de retorn". Quant als altres membres de l'equip del programa realitzat per la productora MkZeta, entre els quals figuraven el periodista xilè Francisco "Pancho" Saavedra i l'actor, també xilè, Jorge Zabaleta, aquests van resultar il·lesos i les autoritats ja estan gestionant el seu retorn a Xile.

Promotor del turisme responsable

Segons apareix especificat en la seva pàgina web, on també compartia el seu treball periodístic a través de reportatges fotogràfics, Espadas va començar de "molt jove" amb dues de les seves grans passions: els viatges i la fotografia. Ambdues li van portar a embarcar-se en la seva primera aventura africana, a Mali, la qual despertaria un interès per les altres cultures que anys més tard es traduiria en una segona visita, aquesta vegada a Etiòpia.

El país marcaria per sempre la vida d'aquest fotògraf, que anys més tard fundaria en 2015 l'agència Rift Valley Expeditions. Abans, ja havia posat en marxa altres projectes que promovien el turisme responsable, però després d'aquest pas el seu treball es va estendre a Uganda, Tanzània, Gabon o els països del Golf de Guinea.

Amb tot, el treball d'Espadas se centraria en la Vall de l'Olmo, una zona en territori etíop on va aconseguir establir "relacions personals molt profundes", especialment amb l'ètnia Hamer. Aquest vincle, al seu torn, li va permetre fotografiar i conèixer de prop l'estil de vida d'aquest grup.

Labor filantròpica

Ell mateix afirmava en una entrevista amb El Mundo en 2023 que li fascinava la riquesa natural, etnogràfica o paisatgística que abastava el gran continent africà. A més, recalcava que hi havia molts llocs per descobrir més enllà de Kenya o Tanzània.També proposava amb la seva agència de viatges rutes per Angola, Nigèria, Benín o Camerun, destins que no solen estar "en la llista de països als quals viatjar" però que ofereixen de totes maneres una experiència inigualable.

La labor filantròpica del guia català també li va portar a col·laborar amb diverses organitzacions al llarg de la seva vida. Sense anar més lluny, en la seva última publicació d'Instagram Espadas celebrava el proveïment d'aigua potable per als holi, una ètnia minoritària de Benín. "En l'últim viatge de prospecció al país, vam veure 'in situ' la iniciativa solidària impulsada per Across Àfrica ONG, funcionant en el llogaret de Gbagri (Onigbolo) a ple rendiment", va compartir amb els seus més de 15.000 seguidors pocs dies abans de la seva defunció.

'Fixer' de 'Planeta Calleja' i 'Desafío Extremo'

Des de feia uns anys, l'activitat del guia turístic s'havia centrat en exercir de 'fixer' per a la realització de reportatges, documentals i programes de televisió l'objectiu de la qual fos el d'estudiar i conèixer aquests pobles i cultures africans. D'aquesta manera, Espadas s'encarregava d'assessorar periodistes i productores, la qual cosa li va portar també a treballar amb MkZeta en el rodatge de 'Socios por el mundo'.

Així mateix, Espadas va col·laborar en repetides ocasions amb els espais televisius de 'Planeta Calleja' i 'Desafío Extremo', tots dos presentats pel muntanyenc lleonès Jesús Calleja.