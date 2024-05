Així és la dura història de Roxana Luque, la mare biològica d'Isa Pantoja

Roxana Luque, mare biològica d'Isa Pantoja, ha aterrat aquest dissabte a Espanya amb l'únic motiu de conèixer, per primer cop, la seva filla. Decidida a tenir aquest acostament amb la col·laboradora de televisió, la peruana ha arribat a Madrid i ha assegurat que té "moltes expectatives" de que tot surti bé.

"Estic molt il·lusionada amb aquest viatge", confessava Roxana, per afegir a continuació que arriba amb "moltes expectatives". El seu desplaçament fins al vell continent només té un motiu, conèixer l'Isa i suspia un, "tant de bo", quan se li pregunta si ho podrà fer.

Una mica cansada després de dotze hores de vol, Luque també ha deixat entreveure que vol conèixer Isabel Pantoja -"No descarto res"- tot i que la seva prioritat és la seva "filla".

La dona s'ha mostrat agraïda i feliç perquè la seva filla sigui tan estimada a Espanya i ha assegurat que "moltes vegades" ha intentat posar-se en contacte amb Isa Pantoja, però cap ha funcionat. I ara és la primera vegada que creua l'Atlàntic per poder tenir fer un acostament de veritat, real.

La vida li ha canviat en tretze anys

Roxana Luque viu a Arequipa i, gairebé vuit anys després de la seva entrevista amb Lecturas quan es va revelar que era la mare biològica d'Isa Pantoja, la seva vida és molt diferent. Ha reprès els estudis de secundària que va abandonar als 13 anys per posar-se a treballar i somia estudiar infermeria. Però aspira a una quelcom més important per a ella: a la seva llista de desitjos hi figura ser congressista per ajudar les persones i famílies que, com li va passar a ella, malviuen al Perú amb rendes molt baixes.

Infància dura i precària

"La meva infància va ser molt dura, molt precària. Vivia amb els meus pares, érem molts germans i els meus pares no ens podien donar totes les comoditats. La meva mare era mestressa de casa, el meu pare treballava com a peó d'obra, el seu sou era molt baix i no ens podia mantenir a tots. Hi havia molt d'afecte i érem feliços, però en l'àmbit econòmic, la nostra situació era molt precària", va explicar fa tretze anys Roxana a Lecturas.