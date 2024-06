Els detalls de la detenció de Justin Timberlake: begut i amb dificultats d'aguantar-se dret

Justin Timberlake, l'icònic cantant i actor nord-americà, va ser detingut dilluns a la nit per conduir suposadament sota els efectes de l'alcohol a la localitat de Sag Harbor, a l'estat de Nova York. Aquest dimecres, s'han sabut més detalls de l'incident.

Segons fonts policials consultades pel portal TMZ, Timberlake va ser arrestat després de saltar-se un senyal de stop poc després de sortir d'una festa amb amics a l'American Hotel. Els agents que patrullaven la zona, el van veure sortir de l'establiment en condicions poc bones per conduir i el van seguir. Va ser aleshores quan van veure la infracció i el van parar per sol·licitar-li que se sotmetés a una prova d'alcoholèmia. Ell, relata TMZ, s'hi va negar, opció a què tenia dret, però que va embolicar la seva situació.

Segons l'informe, Justin tenia els "ulls vermells i vidriosos" i feia "una olor forta d'alcohol". A més, en ser aturat per la policia, li va costar parlar i mantenir-se dret.

Fotografia de Justin Timberlake detingut, emesa pel departament de Sag Harbor de la policia de Nova York / Associated Press/LaPresse

El policia que va detenir Timberlake no el va reconèixer

Un dels detalls més sorprenents de la detenció va ser que el policia que el va arrestar, un agent jove acabat d'incorporar al cos, no va reconèixer Justin Timberlake, guanyador de diversos premis Grammy, cantant que omple estadis i culpable del cataclisme mundial que va provocar la seva actuació amb Janet Jackson -i el seu pit- durant una Superbowl. El desconeixement del policia va provocar un moment incòmode, i potser còmic, si no fos per la serietat de la situació. Segons expliquen, Timberlake va murmurar mentre li posaven les esposes: "Això m'arruïnarà la gira mundial".

Després del seu arrest, van traslladar el cantant a la comissaria, on va quedar unes quantes hores sota custòdia. I de la comissaria en va sortir amb un aspecte totalment canviat: colors neutres, sabatilles d'esport i tota la imatge d'una estrella mundial en un dia qualsevol. Diversos amics del cantant, que eren presents a la festa, van intentar intercedir a favor seu, però no van aconseguir salvar-lo: de fet, l'incident va ser gravat per les càmeres corporals dels agents, afegint una capa de transparència a l'actuació policial.

La gira mundial

La detenció de Justin Timberlake arriba en un moment complicat, ja ho deia ell, ja que després de cinc anys sense concerts, està o estava a punt de començar la seva esperada gira mundial The Forget Tomorrow World Tour (que passa per Europa, però no per Espanya ni Catalunya). Arran de l'incident, ara els fans i la indústria estan expectants per veure com pot afectar la seva agenda de concerts i la seva reputació professional.

En l'àmbit personal, potser també hi haurà notícies ben aviat: el dia anterior a la detenció, Timberlake va celebrar el Dia del Pare a les seves xarxes socials, proclamant el seu amor i la seva dedicació cap als fills i la seva dona, Jessica Biel, incloent fotos amb els nens, que no sol compartir públicament. Als mitjans americans, s'està analitzant la coincidència d'aquesta publicació amb l'incident amb la policia i hi ha qui assegura que són un clar símptoma que quelcom no va bé a casa seva.