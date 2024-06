Investigen Nacho Vidal per conduir drogat i negar-se a sotmetre's a les proves

A l'espera del judici per homicidi imprudent en el transcurs d'un ritual, pel qual s'enfronta a una petició de pena de set anys de presó, a Nacho Vidal se li acumulen els problemes. L'exactor porno va sofrir en la matinada d'aquest dimecres un accident a l'autovia A-7, a l'altura de Picassent, quan circulava en el seu vehicle presumptament sota la influència de les drogues. Ignacio Jordà, més conegut com Nacho Vidal, es va negar a sotmetre's a cap prova i donat el seu estat va haver de ser traslladat a l'Hospital La Fe de València, on se li van realitzar les pertinents proves de tòxics en orina.

Segons ha pogut saber Levante-EMV, del mateix grup editorial que Regió7, Nacho Vidal va donar positiu en cocaïna, benzodiazepines i marihuana, per la qual cosa la Guàrdia Civil l'investiga tant pel delicte a la negativa de sotmetre's a les proves com per un altre delicte per conduir sota la influència de substàncies estupefaents.

Els fets van ocórrer passades les cinc de la matinada quan un agent fora de servei es va adonar de la conducció estranya d'aquesta persona i va alertar als seus companys de la unitat de Trànsit que estaven de guàrdia aquesta nit.

A l'altura del quilòmetre 356 de la A-7 el cotxe de l'exactor va sortir de la via i va ser interceptat pels agents de la Guàrdia Civil. Quan van identificar al conductor, que mostrava signes externs de trobar-se sota la possible influència d'alguna mena de substància, els guàrdies van comprovar que es tractava del conegut actor porno, de 50 anys.

Van haver de fer-li un TAC

Entre l'estat d'alteració que presentava i la seva negativa a sotmetre's a les proves, Nacho Vidal va haver de ser traslladat a l'Hospital La Fe de València, on va entrar amb convulsions i amb un cop al cap. Els facultatius li van realitzar un TAC per a descartar danys interns en el crani i li van realitzar proves de tòxics, per a així determinar el tipus de substàncies que hauria consumit.

Una vegada analitzades les proves, l'exactor porno va abandonar el centre hospitalari en cadira de rodes. Fora li esperava un vehicle. L'investigat haurà de comparèixer davant el jutge quan sigui requerit.