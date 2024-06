El brutal canvi físic de 'el Yoyas' des que es va donar a conèixer a 'Gran Hermano' fins a l'actualitat

Portava un any i set mesos escapant de la justícia, però al final, la Policia Nacional, en col·laboració amb els Mossos d' Esquadra, ha aconseguit detenir a l'Anoia a Carlos Navarro, àlies 'el Yoyas'. Es trobava fugit des de novembre de 2022, quan el jutjat penal número 5 de Gran Canària va emetre una ordre de crida i cerca contra ell.

Carlos 'el Yoyas' va ser condemnat a cinc anys i vuit mesos de presó per maltractar de forma continuada a la seva exmuller, Fayna Bethencourt així com als seus dos fills.

Des del bosc on deia estar ocult va arribar a fer declaracions per a justificar el seu comportament. En aquesta fugida va complir 47 anys. Al llarg d'un any i mitj va aconseguir burlar la policia.

Conegut com 'el Yoyas' per la seva participació en la segona edició de Gran Hermano, ha recorregut un llarg camí des de la seva sortida del 'reality' que es reflecteix en el seu físic. De mostrar-se com un jove impulsiu i polèmic que va protagonitzar un dels moments més recordats del programa, a un condemnat per maltractament, la seva transformació a pitjor ha estat notable.

'El Yoyas' llueix ara una cabellera llarga i barba, se'l veu prim, un canvi radical en comparació amb la seva imatge de jove musculós i bronzejat de l'època del concurs.