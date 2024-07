Mor Marc Boada, presentador de "Quèquicom" de TV3

El divulgador científic Marc Boada, presentador durant diversos anys del programa "Quèquicom" de TV3, va morir aquest dimarts als 60 anys.

Nascut a Terrassa (Barcelona) el novembre de 1963, va estudiar delineació industrial i després escultura a l'Escola d'Arts Aplicades d'aquesta ciutat, però l'experimentació científica l'apassionava i al llarg de la seva vida va construir telescopis així com artefactes interactius diversos per a diversos museus científics.

Va treballar també com a col·laborador primer i després com a presentador del programa de divulgació científica de TV3 Quèquicom entre els anys 2008 i 2011, espai que el va convertir en una figura molt popular a Catalunya. En la seva pàgina de Facebook es definia com a "divulgador científic, conferenciant, escriptor, escultor i expert en ciència experimental".

La seva obra escultòrica més extensa és el conjunt d'escultures del Jardí de les Percepcions del Parc de Vallparadís, a Terrassa, que el 2009 va rebre el premi Entorn Natural Joan Martí, atorgat per l'Associació Discapacitat Visual de Barcelona.