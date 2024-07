El sorprenent canvi físic de Dani Martín: la foto que s'ha tornat viral

El cantant Dani Martín, que va anunciar el seu descans temporal de la música el 2022 per problemes de salut mental, ha reaparegut recentment al Mad Cool, el festival de música madrileny, com un espectador més. Tanmateix, això no és el que més ha cridat l'atenció dels seus seguidors, sinó l'aspecte físic del cantant, que posteriorment ell mateix ha mostrat amb una fotografia penjada a les seves xarxes.

Després d'uns dies gaudint de les nombroses actuacions del Mad Cool, on s'ha deixat fotografiar per la premsa que ha dut a terme la cobertura de l'esdeveniment, l'artista també ha tingut temps per celebrar el triomf de la selecció a l'Eurocopa aquest passat diumenge. Ho ha fet publicant una 'storie' en les seves xarxes socials en la qual se'l pot veure amb la samarreta de l'equip, juntament amb un missatge a mode de reflexió: "Impressionat amb aquest equip. Les coses sempre s'aconsegueixen en equip, sol no s'aconsegueix res, res", ha assegurat.

"Enorme Espanya. La terra on vaig néixer i de la qual em sento molt orgullós sobretot per la seva ciutadania que tant va demostrar i demostra quan ho hem hagut de fer. Hi ha un percentatge enorme de gent bonica al meu país. Felicitats, selecció espanyola. Això no és política, això és esport. Això és bo per al país. Orgull", ha reivindicat en el text de la fotografia.

Dani Martín publica una fotografia al seu Instagram després del triomf de la selecció espanyola a l'Eurocopa / EL PERIÓDICO / EP

"Perquè això, que no siguem idiotes i no ens creguem tot el que compta el titular, anem més enllà, com aquests homes que han guanyat amb tot, no sols amb el 'clickbait', han hagut de llegir fins al final per arribar a guanyar la final", ha conclòs el cantant al seu perfil d'Instagram.