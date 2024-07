Illo Juan i Masi trenquen la seva relació després de més de set anys junts: el motiu de la seva separació

"Xavals, el papa i la mama s'han separat", així de sincers i directes han anunciat la seva separació Illo Juan i Masi, dos dels creadors de contingut més famosos de l'Estat, després de set anys de relació han decidit trencar el seu compromís. A través d'un vídeo en You Tube han explicat als seus fans que se separen, consideren que és "el més lògic", ja que la relació sempre ha estat pública.

Fa un temps que ja no són parella: "Ho fem d'aquesta manera perquè hi ha hagut un treball previ de 'cal tirar cap endavant amb la vida'", explicaven. Masi, que també va participar com a presentadora a OT, durant l'última edició del format ha explicat que està "súper dissociada" per dedicar un vídeo per a parlar sobre la seva vida personal però que entén que ho deu als seus seguidors perquè sempre han rebut molt d'afecte.

Illo Juan ha pres la paraula per a explicar que Masi és a Madrid "feliç i contenta" i ell no ha estat capaç de trobar la felicitat a Madrid perquè ell a Màlaga té la seva família i els seus amics de sempre.

"La vida ens porta per llocs molt diferents. Crèiem, quan vam començar, que en algun moment aquests llocs es creuarien però la realitat és que no té pinta que ho facin. I no passa res. No és gens dolent", ha explicat l'streamer.

Els dos s'han mostrat visiblement afectats però han explicat que han decidit prendre aquesta decisió perquè s'estimen "i no volem que això vagi a més en un futur". "Arriba un moment en el qual penses, val la pena tirar cap endavant si els nostres camins són així?", ha dit ell.

Per part seva, l'actriu i presentadora, ha demanat respecte: "no feu d'això un món, ens agradaria que hi hagués el mínim bombo que se li pugui donar per la nostra tranquil·litat i la nostra salut mental", demana.

Tots dos han posat l'accent que tenen molt bona relació i que "han estat set anys increïbles". Un altre punt que han abordat és que no esborraran fotos junts com fan moltes parelles quan trenquen: "Ella seguirà el seu camí i jo el meu i res més".

L'streamer s'ha mostrat més pessimista i creu que sortirà "molta merda" però Masi confia que això no succeeixi: "Això no serà tan greu, Juan". "La gent pot parlar però la veritat serà aquí sempre", ha afegit ell.