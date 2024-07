L'expresentador de TV3 Halldor Mar troba feina gràcies a les xarxes socials: "La màgia del Twitter és real!"

La crida que el músic islandès Halldor Mar va fer a X (abans Twitter) per trobar feina a l'estiu ha donat els seus fruits. L'expresentador del programa de TV3 Katalonski va publicar el passat 16 de juny una piulada on assegurava que estava passant un estiu “una mica sec de concerts” i demanava ajuda per trobar feina. "No hi ha cap ajuntament o comissió de festes que estigui buscant un músic? Estic disposat i amb moltes ganes! S'agraeix un retuit", va publicar a la xarxa social. La publicació obtenir més de 315.000 visualitzacions i 4.000 retuits.

La viralització de la piulada ha permès a l'artista aconseguir el seu objectiu: "La màgia del Twitter és real! Ja tenim un concert a l'agost" explicava dissabte en una nova publicació, en la qual adjuntava el cartell promocional de l'esdeveniment. Més tard, Mar va comunicar que li havien sorgit dues noves actuacions: una a Sant Hipòlit de Voltregà (el 30 d'agost) i, l'altre, a Reus (el 28 de setembre).

En total, tres concerts que l'expresentador ha aconseguit gràcies a una piulada, que també ha estat compartida pel grup mataroní The Tyets.