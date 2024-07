Mor Antonia 'La Chunga', l'àvia TikToker que va conquistar cors amb la seva alegria

Dol a les xarxes socials després de conèixer-se la notícia de la defunció d'Antonia Amador, més coneguda com a Antonia "La Chunga", als 88 anys. La carismàtica àvia valenciana, originària de Cartagena, es va guanyar l'afecte de milers de persones a TikTok al costat de la seva filla Toñi, convertint-se en un exemple de vitalitat i optimisme malgrat les adversitats.

Antonia va saltar a la fama el gener de 2021 quan, al costat de la seva filla, van decidir obrir un compte en la popular plataforma de vídeos curts. El que va començar com un passatemps per a combatre l'avorriment del confinament, es va transformar ràpidament en un fenomen viral.

@antonialachunga1 Otro vídeo antiguo , no os asustéis por el ojo era de cuando se callo 🥰 ♬ sonido original - Antonia Amador Meca

La seva naturalitat, el seu contagiós riure i el seu particular sentit de l'humor van conquistar a usuaris de totes les edats, acumulant més de 640.000 seguidors en temps rècord.

La vida d'Antonia no va ser fàcil. Després de formar una família a Cartagena, la pèrdua d'un dels seus fills a causa del càncer i la posterior defunció del seu marit van marcar un abans i un després. Malgrat el dolor, Antonia es va traslladar a València, on va reconstruir la seva vida al costat d'un nou amor amb qui va tenir sis fills. No obstant això, el destí li tenia preparada una nova prova: el diagnòstic d'Alzheimer.