Què se n'ha fet d'Emilio Aragón, Milikito? De l'èxit a la tele a desaparèixer

Emilio Aragón Álvarez, que a alguns els sonarà més pel seu nom artístic de jove, Milikito i per ser el fill de Miliki, va ser una de les cares més conegudes de la televisió dels anys 90. Dins del món de l'entreteniment va interpretar tots els papers i rols possibles: d'actor a director, passant per humorista, presentador, pallasso, músic, cantant, compositor i empresari audiovisual, i això, el va dur durant aquella època al capdamunt de l'escena mediàtica. Però, de cop, va desaparèixer. Què se n'ha fet d'Aragón i a què es dedica ara?

Fa uns mesos, l'actor va visitar el programa d'entrevistes 'La matemática del espejo' de La 2 de TVE, on va explicar a Carlos del Amor -conductor de l'espai- quines són les preocupacions, distraccions i passions que centren actualment la seva vida. Unes activitats completament allunyades del frenesí que va viure als 90 fruit de l'èxit de feines com la presentació del programa 'VIP' i l'actuació com a protagonista a la sèrie 'Médico de familia'. I, també, de la fundació de Globomedia, productora de ficcions com 'Los Serrano', '7 vidas' o 'Aída', entre altres grans sèries del país.

La seva vida familiar

Ara, Emilio Aragón té altres motivacions. Tal com va afirmar ell mateix en l'entrevista de La 2, actualment, el seu principal interès són els néts. Als 65 anys, l'humorista presumeix d'una gran família, formada per 3 fills i 4 néts, a qui dedica gran part del temps.

Ara bé, la seva passió pel món de l'entreteniment també continua ben viva. Per això segueix produint alguns projectes de teatre, musicals i circ, com 'Godspell', obra que estarà de gira aquest 2024 i 2025.

I, d'entre totes les seves aficions, Aragón destaca per sobre la musical, que temps enrere va aparcar i amb la que actualment se sent molt connectat: "El piano ha estat la meva xicota, que en algun moment vaig abandonar i em va esperar", va explicar a l'entrevista amb Carlos del Amor.