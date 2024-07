Què feia Macarena Gómez a l'estrena del nou Vilar de la Duquessa de Cardona?

Pels cinèfils, i especialment per aquells que són amants de «La que se avecina», els sorprendrà saber que entre els dos-cents convidats al sopar de gala que dissabte es va celebrar a Cardona en el marc de la presentació en públic del Vilar de la Duquessa hi havia una cara coneguda de l'elenc de la popular sèrie espanyola: la de Macarena Gómez.

"És la primera vegada que vinc a Cardona" va reconèixer l'actriu durant l'esdeveniment. Però, per quin motiu hi va assistir? La intèrpret, que dona vida a Lola Trujillo a «La que se avecina» i el seu marit, l'artista gironí Aldo Comas, són amics de la Duquessa.

Com ella, dos-cents convidats d'arreu de l'estat van assistir a la presentació del renovat complex hoteler, l'antic Vilar Rural del grup Sehrs. Després de la festa, que va incloure un concert de Carla Bruni amb prop de 600 entrades exhaurides, Gómez va fer nit al nou complex hoteler d’un centenar d’habitacions distribuïdes entre les diferents edificacions de què consta el recinte. L'actriu cordovesa, que es va mostrar sorpresa per les vistes i el castell de Cardona, va compartir la seva intenció de visitar l'endemà «la col·legiata, el castell i les mines de sal».

I és que l’esdeveniment de dissabte obria un nou camp de projecció turística per a Cardona. El nou negoci es vol orientar com una aposta personal «per ajudar a posicionar Cardona en l’imaginari de les destinacions», explicava el president del Grup Duquessa, el fill i net de cardonins, Eduard Torres. El festival amb Bruni va ser «un primer tastet» amb la idea d’anar-ne fent un cada any aprofitant «aquest enclavament sensacional i que té una potencialitat increïble, però que s’ha de donar a conèixer», afegia Torres.