Què se n'ha fet de Silvia Jato, la mítica presentadora de ‘Pasapalabra’?

Silvia Jato es va fer molt coneguda a partir de l'any 2000 per presentar el format ‘Pasapalabra’ a Antena 3. Es va convertir en una autèntica bomba de la televisió, però després de deixar Antena 3 en finalitzar el seu contracte, no ha aconseguit un projecte estrella com va ser el d'Atresmedia.

Després de la seva etapa com a presentadora del reeixit concurs, Jato ha tingut una carrera variada en televisió i altres àrees. Després de conduir ‘Pasapalabra’ a Antena 3, Jato va continuar la seva carrera en diverses cadenes i programes. El 2006, es va traslladar a Telecinco, on va presentar "Allá tu" durant un breu període, substituint a Jesús Vázquez en la temporada estival.

Al llarg dels anys següents, Jato va treballar en diversos programes de televisió, inclosos 'Por la mañana' en TVE, i ‘Fifty Fifty’ a Cuatro. També va tornar a la televisió autonòmica gallega (TVG), on va començar la seva carrera, i va presentar programes com ‘Luar’ i ‘Us nodes Savis’. A més, va col·laborar en el programa de ràdio "Es la mañana de Federico" en EsRadio.

A més, Silvia ha tingut molta experiència en concursos de la mà de canals autonòmics i més petits. El 2010 es va posar al capdavant de ‘Generación de estrellas’, un concurs musical per a FORTA, mentre que el 2011 va fer el propi amb ‘Trivial Pursuit’, un concurs que adaptava el joc de taula en Veo7. A més, el 2012 va presentar el format ‘Metro a metro’ de Telemadrid.

El 2016, Jato va tornar a Televisió Espanyola per a substituir a Mariló Montero en "La mañana de La 1" durant els mesos d'estiu, una tasca que va repetir el 2017 i 2018. Recentment, el passat 2023, es va posar al capdavant de ‘Lalala’, un altre format musical en Telemadrid, mentre que en 2021 va tornar al seu format estrella ‘Pasapalabra’, com a convidada d'un programa especial, reunint-se amb altres presentadors del format com Jaime Cantizano o l'actual Roberto Leal.