Revelen la causa exacta de la mort de Sinéad O’Connor

Un any després de la seva mort, el món encara recorda Sinéad O'Connor, la cantant irlandesa que amb la seva veu visceral i el seu esperit indomable va deixar una empremta inesborrable a la música. Va ser una defunció catalogada com a "natural", que va tenir lloc a casa de la cantant, quan aquesta tant sols tenia 56 anys. Ara, el diari The Sun ha tingut lloc al certificat de defunció i se n'han sabut tots els detalls: el traspàs va ser per una exacerbació de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC ) i asma bronquial que patia, juntament amb una infecció respiratòria.

La vida d'O'Connor, més enllà de la música, va ser una batalla constant contra els seus propis dimonis. Si bé va aconseguir la fama mundial el 1990 amb el seu segon àlbum, "I Do Not Want What I Haven't Got", que incloïa la punyent "Nothing Compares 2 U" – cançó escrita per Prince que la va catapultar a l'estrellat i li va valer diverses nominacions al Grammy–, l'artista mai no es va sentir còmoda amb la fama.

La cantant irlandesa Sinead O’Connor / EPC

Nascuda a Dublín el 1966, la seva infància va estar marcada per dificultats que l'acompanyarien sempre. Amb tot just 20 anys, i després d'un breu pas per la banda irlandesa Tom Tom Macute, va decidir llaurar-se el seu propi camí a Londres. Allà, el seu talent innat la va portar a coincidir amb figures com els membres d'U2 i The Edge, col·laborant fins i tot en la banda sonora del film "Captive". El seu àlbum de debut, "The Lion And The Cobra" (1987), la va consagrar com una artista amb una veu i una sensibilitat úniques, fent-la mereixedora de la seva primera nominació al Grammy.

El suïcidi del seu fill Shane

Però la tragèdia que marcaria un abans i un després a la seva vida arribaria el 2022 amb el suïcidi del seu fill Shane, de només 17 anys. Sumida en un dolor irreparable, la cantant, que anys abans s'havia convertit a l'Islam adoptant el nom de Shuhada' Sadaqat, es va veure incapaç de superar la pèrdua. En una de les seves últimes publicacions en xarxes socials, amb una foto de Shane, va escriure: "He estat vivint com una criatura nocturna no morta des de llavors. Ell era l'amor de la meva vida, el llum de la meva ànima".

Sinéad O'Connor va ser molt més que una cantant excepcional; va ser una artista que va desafiar les convencions socials i va utilitzar la seva veu, tant literalment com metafòricament, per denunciar injustícies, parlar obertament sobre la salut mental i l'abús infantil, i defensar les seves creences sense por de les conseqüències. El seu llegat, compost per deu àlbums d'estudi, traspassa el musical: Sinéad es va convertir en una icona de la lluita per la llibertat individual i l'expressió personal. La seva veu, encara que avui silenciada, continuarà ressonant en la memòria dels que es van atrevir a escoltar-la de debò.