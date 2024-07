Revelen la quantitat que guanya Leticia Sabater per cada concert

Leticia Sabater està de moda. La polèmica cantant continua sent aclamada per centenars de persones que acudeixen als seus concerts amb ganes de festa. Allà on va, triomfa.

El seu pas per El Hormiguero fa unes setmanes va tornar a posar-la en l'aparador de tota Espanya confessant a Pablo Motos com gestiona l'èxit de les seves cançons i fins i tot les operacions estètiques que s'ha fet i quant li han costat.

Aragó s'ha convertit en el seu territori predilecte per a aquest estiu on farà fins a 24 concerts. Leticia Sabater va ser capaç d'omplir fa menys d'una setmana la plaza de Rosales del Canal a Saragossa per a més tard actuar a Barbastre. Aquesta setmana tornarà per segon any consecutiu a Parque Venecia per a realitzar una altra actuació que promet ser memorable.

Quant guanya la cantant?

Davant tant de concert en la comunitat, molta gent es pregunta quant guanya Leticia Sabater per cada concert. Perquè resulta que la cantant té darrere un imperi que s'ha forjat amb el pas dels anys tal com han revelat a Espejo Público. "Admiro la seva capacitat per a riure's de si mateixa. S'ha reinventat i no ha deixat de treballar mai", ha confessat Gema López qui coneix molt bé a Leticia Sabater.

Després de recordar alguns dels seus grans temes com 'Titi cómeme el toto', Nando Escribano ha volgut donar més detalls sobre l'èxit de la polèmica cantant. "Tot és per a ella, per poc que li paguin, es folra", ha dit abans de revelar tots els diners que guanya Sabater.

Diferents preus

Un concert amb un repertori de sis cançons i fer-se fotos amb els assistents costa 2.500 euros, una videotrucada 70 euros, un sopar privat 300 euros i una felicitació d'aniversari 50 euros. A més, la pròpia Leticia Sabater va confessar que té patrimoni per haver estat dos anys sense treballar. Té dos apartaments en lloguer, un Porsche i fa uns anys va decidir vendre la seva mansió per 850.000 euros.