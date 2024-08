Verónica Romero, sense embuts quan parla de la seva dura etapa després d'OT: "Em van haver d'ingressar"

Verónica Romero ha parlat sense pèls a la llengua sobre com va viure l'etapa immediatament posterior a la seva expulsió de la primera edició d''Operación Triunfo', l'any 2001. L'artista va visitar aquest cap de setmana passat el programa 'Fiesta' (Telecinco), on els teleespectadors van poder escoltar directament de la cantant detalls inèdits d'aquells mesos posteriors a convertir-se en una de les finalistes del talent musical, que s'havia convertit aleshores en tot un fenomen social a Espanya.

Del programa, Romero en recorda que va ser una "experiència bonica", tot i que assegura que no se sent "en deute" amb el format de Gestmusic. De fet, el concurs també va tenir una part negativa, "una sèrie de coses" que no va explicar ni a la seva família i que ara, 23 anys després, ha fet públics. Els mesos posteriors a la finalització d'OT 1, la cantant en un pis de Barcelona amb uns quants concursants més: "Passava allà els dies tancada sense pràcticament menjar, veient com els companys entraven i sortien de fer les seves promocions. Jo no en sortia per a res", va relatar a 'Fiesta'. "De tant de temps estar-hi tancada sense gairebé tenir contacte amb ningú em van venir espasmes molt greus i em van haver d'ingressar", va afegir.

La sisena finalista d'aquella mítica primera edició d''Operación Triunfo' va arribar a demanar marxar d'aquell pis, però no podia. "On havia d'anar si no coneixia ningú i era molt jove?", va lamentar. I també va tenir paraules dures per com la va tractar l'equip: "Recordo que les mànagers que m'havien de cuidar em deien que no sortia al marxandatge (dels sis finalistes) perquè no em mereixia ser-hi. Quan els preguntava què podia fer, em deien que pugés a dalt a fer abdominals i que estigués agraïda perquè havia tingut una flor al cul", va concloure Verónica Romero en la seva dura intervenció.