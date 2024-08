Aitana i Sebastián Yatra se separen: Gelosia, dubtes i una possible infidelitat

Les alarmes sobre una possible crisi entre Aitana i Sebastián Yatra es van encendre aquest dissabte, quan la cantant, molt emocionada, es va posar a plorar durant un concert a Vigo just abans d'interpretar la balada que va compondre amb el colombià durant un viatge a Islàndia. 'Akureyri' era el tema amb què tots dos fan firmar la reconciliació el març passat, després d'una breu ruptura.

Era un senyal d'avís; quelcom no anava bé. "Hi ha moments a la vida que els vius tan intensament i tot és tan increïble... però de vegades s'acaba, de vegades s'acaba i no passa res. No permeteu mai que ningú us digui que res és per sempre, perquè moltes coses poden ser per sempre. La família és per sempre, els amics són per sempre i vosaltres sereu per sempre”, va deixar anar als seus fans la catalana asseguda a l'escenari de l'auditori de Vigo sense poder contenir les llàgrimes.

Quatre dies després, el diari 'ABC' ha confirmat la ruptura de la parella. A Aitana i a Yatra se'ls va veure junts per última vegada el 21 de juliol passat, al concert de Karol G al Santiago Bernabeú de Madrid. I, segons ha revelat la periodista Pilar Vidal, va ser el colombià qui va prendre la decisió de posar punt final a la relació abans d'anar-se'n de vacances junts. La ruptura va agafar per sorpresa una Aitana que no s'imaginava aquest dolorós final tan sols 5 mesos després de donar-li una nova oportunitat al seu amor.

Tot i que de moment cap dels dos ha confirmat la ruptura ni s'ha pronunciat sobre el tema, s'especula que cap dels dos no ha perdut el temps. I sonen amb força els noms de l'actor Arón Piper, amb qui s'ha vist la cantant de 'Las Babys' d'allò més còmplice de festa a Eivissa, i de Bú Cuarón, filla del director de cinema Alfonso Cuarón, amb qui el colombià podria tenir quelcom més que una amistat.

També es rumoreja que darrere de la separació hi hauria la gelosia de Yatra, que no s'hauria pres gens bé que Aitana hagi estat relacionada darrerament, no només amb el protagonista d''Élite', sinó també amb els futbolistes Pedri o Jude Bellingham, amb qui s'ha començat a seguir a les xarxes socials.

Molts rumors i cap certesa, ja que, de moment, tant Aitana com Yatra prefereixen guardar silenci sobre el capítol final de la seva relació.