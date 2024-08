Vandalitzen la façana de la casa que Messi té a Eivissa

"Pintem la mansió il·legal de Messi a Eivissa". Sense amagar-se. Això és el que apareix en les xarxes socials de Futuro Vegetal amb imatges de la blanca façana de la vila que Leo Messi té a Sant Josep, absolutament pintada de vermell i negre.

"La mansió és una construcció il·legal que el futbolista va adquirir per l'exorbitant xifra d'11 milions d'euros. Mentre això succeeix, només a Balears han mort entre 2 i 4 persones com a conseqüència directa de l'onada de calor. L'1% més ric de la població és responsable de la mateixa quantitat d'emissions de carboni que els dos terços més pobres", són algunes de les frases que acompanyen les imatges de l'acte il·legal contra la casa del jugador i en les quals, a més, apareixen els autors a l'entrada de casa amb una pancarta: "Help the planet. Eat the rich. Abolish the police" ("Ajuda al planeta. Menja't als rics. Abolició de la policia").

Entre les imatges que Futuro Vegetal ha penjat en les seves xarxes socials, es pot apreciar com els activistes han entrat (de nit) en l'habitatge de Messi. S'han fet fotos tant en la il·luminada piscina com davant d'una porteria d'un petit camp de futbol en el qual tant els fills com els amics de Messi juguen alguns partits quan descansen a Eivissa.

"Això no és més que una altra mostra de com la llei no funciona igual per a tots", ha afirmat Bilbo Bassaterra, portaveu del col·lectiu, qui ha afegit que "aquesta mateixa setmana a l'illa s'ha desnonat a gairebé 200 treballadores d'un assentament sense solució residencial, mentre el Partit Popular de la mà de Vox planegen la legalització d'edificacions il·legals a canvi d'un pagament".

D'aquesta manera, l'activista considera que "són polítiques al servei dels qui més tenen i que atempten directament contra els drets de la resta de la població".