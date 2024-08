Mor el periodista Carlos Ferrando, als 76 anys

El periodista Carlos Ferrando, comentarista de la premsa del cor i amb una extensa trajectòria en diferents mitjans de comunicació, ha mort als 76 anys, segons ha confirmat el seu entorn aquest dimecres, 14 d'agost, a través de xarxes socials.Així, la seva amiga Alejandra Grepi ha expressat els seus "sentiments" per la "pèrdua" del seu "amic" en un missatge publicat a Instagram acompanyat d'una foto recent junts.

"Estimat amic, no podia imaginar que tres dies després d'aquesta foto no et tornaria a veure, tants anys, records, viatges, riures, llàgrimes, confidències, festes, converses frívoles i profundes, confessions, tendresa, complicitat", subratlla Grepi.

També ha plorat la seva mort el presentador de televisió César Heinrich: "M'haig d'acomiadar de tu i encara no ho he assimilat. Crec que en qualsevol moment em trucaràs per explicar-me el que has vist a la tele", assegura en el seu compte d'Instagram.

A més, ha destacat la seva trajectòria en el periodisme del cor. "Aquesta premsa que vas crear, sent el primer que escrivia com parlava, parlava en la ràdio com pensava i deies a la tele les coses que a molts els hagués agradat poder dir avui dia", ha afegit Heinrich.