Mounir Nasraoui, pare de Lamine Yamal: de la desestructuració familiar a les xarxes socials

Després de ser atacat dimecres a la nit Mounir Nasraoui, pare del jugador del FC Barcelona Lamine Yamal, es recupera favorablement. Nasraoui va ser ferit amb arma blanca i va haver de ser hospitalitzat, encara que no es tem per la seva vida.

El progenitor del jugador estrella del Barça ha estat sempre el seu fan més gran, cosa que ha demostrat en totes les entrevistes que li han fet al llarg d'aquests mesos. No ha estat d'aquells pares que s'estimen més passar desapercebuts. Sempre amb la samarreta del Barça amb el nom de fill a l'esquena, tant a partits com al dia a dia. Tant al vostre compte d'Instagram com quan s'ha trobat amb els mitjans de comunicació, sempre ha volgut demostrar el seu orgull i convenciment del talent del seu fill. «Jo vaig saber això del meu fill quan va néixer, sabia que seria una estrella. El que és pare ho sap i qualsevol pare vol que el seu fill sigui el millor», explicava fa unes setmanes durant l'Eurocopa que va guanyar Espanya i en què Lamine va ser un dels grans protagonistes.

La situació de la família ara dista molt de la que va ser els primers anys de vida del futbolista. Amb residència a Rocafonda, a Mataró, els inicis van ser durs. Després de la separació del matrimoni quan ell tenia dos anys, Lamine Yamal es va criar al barri. Uns anys més tard el Barça el va descobrir i li va oferir una de les places a La Masia, atesa una marcada desestructuració al nucli familiar. Aquí va començar la carrera del futbolista que avui és un dels principals reclams del Barça.

Exempleats de La Masia recorden com el Barcelona va intentar "protegir" Lamine Yamal quan el va convidar que la residència blaugrana passés a ser casa seva. "Es va prendre la decisió que Lamine Yamal no podia estar sol al barri, sense cap control per part dels seus pares", rememora una font que va viure de prop el trasllat del futbolista a La Masia.

Estable dins de la gravetat

Munir Nasraoui, de 32 anys, va ser atacat aquest dimecres passat, quan al voltant de les 21.10 h va rebre una agressió amb un ganivet. Va ser traslladat a l'hospital de Can Ruti, a Badalona, on va ser atès a urgències per ferides d'arma blanca. Després de passar la nit en observació, evoluciona favorablement. Està estable dins de la gravetat, però no es tem per la vida i es recupera de les ferides a l'hospital, on ja ha estat traslladat a planta.

No és la primera vegada que el pare de Lamine protagonitza un aldarull. El juny de l'any passat, va ser condemnat per atacar una carpa de Vox a Mataró durant la campanya electoral del 2023. La sentència va indicar que, en adonar-se de la carpa, Nasraoui "va començar a acostar-s'hi i a insultar els simpatitzants del partit allà presents, fins que més tard es va ajuntar amb altres individus i des de lluny els insultaven i els llençaven ous". El jutjat destaca que el pare de Lamine es va aproximar diverses vegades a la carpa de males maneres fins que en una d'elles "va carregar" contra la diputada de Vox al Parlament Mónica Lora.

En aquell moment, un simpatitzant de Vox va intentar aturar Nasraoui i aquest va fer primer un intent de colpejar el simpatitzant amb el mòbil. Després de fer-ho, Nasraoui va donar un cop al simpatitzant amb la mà esquerra i li va tirar les ulleres a terra, danyant-les per un valor inferior a 400 euros. A conseqüència d'això, el simpatitzant de Vox va patir una "contusió parietofrontal dreta sense lesions externes visibles" que no va requerir cap assistència mèdica ni dies de curació.