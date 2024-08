Qui és Lisa, l'artista tailandesa amb la qual Rosalía llança una col·laboració aquest 15 d'agost

La cantant de Sant Esteve Sesrovires Rosalía llançarà aquest 15 d'agost una col·laboració amb Lalisa Manobal, cantant, model i ballarina tailandesa. Ambdues van anunciar en les seves xarxes socials que la cançó es diu 'New Woman' i l'artista de la regió central no ha pogut esperar i ja ha mostrat alguns segons del tema. No obstant això, molts es pregunten qui és Lisa.

Lisa, de 27 anys, es va donar a conèixer el 2016 com a integrant del grup sud-coreà de K-pop Blackpink. La banda és íntegrament femenina i està formada per les sud-coreanes Jisoo (Kim Ji-soo) i Jennie (Jennies Kim) i la neozelandesa d'origen sud-coreà Rosé (Roseanne Park).

Es van convertir en un dels grups més populars de Corea del Sud i la seva fama va traspassar fronteres, arribant a actuar en el festival de Coachella a Califòrnia (els Estats Units). A més, van obtenir nominacions i premis en els MTV i els Billboard Music Award.

Debut en solitari amb milions de visualitzacions

El 2021, Lisa va publicar el seu primer treball en solitari, 'Lalisa', les cançons del qual 'Lalisa' i 'Money' es van situar entre les deu més escoltades en la llista d'èxits musicals publicada per la revista 'Billboard'.

A finals del mes de juny, la tailandesa va estrenar un nou senzill en solitari, 'Rockstar', que va acumular 5,5 milions de visualitzacions a YouTube en només dues hores i que avui dia suma més de 146 milions de reproduccions.

Protagonista de la sèrie 'The White Lotus'

D'altra banda, Lisa debutarà aviat com a actriu com a part de l'elenc de la tercera temporada de la sèrie televisiva 'The White Lotus', un dels èxits recents de Max, que va començar a rodar-se al febrer passat a Tailàndia. Encara que es desconeixen detalls de la trama, se sap que el rodatge ha transcorregut en localitats com la meridional illa de Koh Samui, la turística Phuket i Bangkok i que seguirà a un nou grup d'hostes en un exclusiu complex turístic.

La tornada de Rosalía

S'ha fet esperar, però Rosalía està de tornada amb nova música un any després del llançament de 'Tuya'. Al juny, la catalana va anunciar que estava treballant en un nou àlbum i aquesta mateixa setmana va compartir, en un directe en Instagram, un breu fragment d'una cançó nova, encara que no se sap si es tracta de la col·laboració amb Lisa o d'una altra composició del seu pròxim àlbum.

Rosalía va publicar el seu primer àlbum, 'Los Angeles', el 2017, al qual van seguir 'El mal querer' (2018), 'Motomami' (2022) i l'EP al costat de Rauw Alejandro 'RR' (2023). A més, ha col·laborat amb multitud d'artistes, des de The Weeknd a Tokisha, Bad Bunny, Billie Eilish, Ozuna, J Balvin o James Blake.