L'última voluntat d'Alain Delon, sacrificar el gos per a ser enterrats junts: un cas d'especisme?

Una sol·licitud tan estranya com polèmica envolta la defunció d'Alain Delon: l'última voluntat de l'actor, conegut pel seu amor als animals, era que el seu gos, un pastor belga anomenat Loubo, fos sacrificat i enterrat al costat d'ell en la seva tomba de la capella que va manar construir en la seva finca, en la localitat de Douchy, a 140 quilòmetres de París.

El seu desig final ha estat finalment negat per la família. Els seus tres fills han comunicat que no practicaran l'eutanàsia a l'animal, quelcom que havia sol·licitat el propi Delon.

Aquesta decisió ha estat aplaudida per la mítica Brigitte Bardot, amiga de l'actor i presidenta de la Fundació que porta el seu nom, fèrria defensora dels drets dels animals, que s'ha mostrat complaguda per la resposta familiar de no complir amb el capritx de la llegenda del cinema francès, considerat durant anys com "l'home més guapo del món", però també titllat d'egòlatra masclista.

Família multiespècie

"És estrany i incomprensible que Alain Delon volgués que sacrifiquessin al seu gos si de veritat l'estimava tant", reflexiona Oscar Horta, filòsof gallec, activista 'antiespecista', fundador de la Fundació Ètica Animal i professor en el Departament de Filosofia i Antropologia de la Universitat de Santiago de Compostel·la.

Horta, autor d''Un pas endavant en defensa dels animals' (Plaza i Valdés), evita parlar de mascotes i prefereix utilitzar el terme "família multiespècie" en referir-se a aquestes llars en els quals conviuen amb respecte i afecte éssers humans i animals. "No em sembla rellevant que algú vulgui ser enterrat al costat dels seus gossos, perquè al gos li serà igual on l'enterris, però no s'entén que algú vulgui matar el seu gos sa perquè l'acompanyi a la tomba", insisteix, descol·locat per la raó esgrimida per Alain Delon en demanar l'eutanàsia de Loubo: "evitar-li el sofriment".

Arguments de Delon

"És el meu gos de final de vida… l'estimo com a un fill", va confessar Delon a 'Paris Match' el 2018. "Si moro abans que ell, li demanaré al veterinari que el sacrifiqui perquè estiguem junts. Prefereixo fer-ho abans que saber que es deixarà morir en la meva tomba amb tant de sofriment", va afegir davant l'estupor de grups d'activistes, horroritzats pel possible sacrifici de l'animal.

"En principi podríem pensar que l'actor tenia consideració pel gos, però no és així”, argüeix Horta, "perquè l'important és que l'animal gaudeixi d'una bona vida i no on l'enterraran".

Una altra cosa seria que el gos estigués sofrint molt a causa d'una malaltia, i igual que un advoca per l'eutanàsia per a si mateix, podria comprendre's el sacrifici de l'animal, segons el filòsof gallec, convençut que Loubo pot sentir pena per la mort del seu propietari, però igual que els éssers humans solem sofrir quan se'ns mor algú amb el qual hem tingut un vincle afectiu especial. Fins i tot sense aquest vincle es pot sentir pena per la mort d'una persona. "Els animals sofreixen dolors i patiment psicològic, igual que nosaltres", subratlla.

Declaració de Nova York

Aquesta certesa està avalada en la Declaració de Nova York de 2024 sobre la consciència animal, un document que recull les signatures de científics amb un consens: més dels animals que creiem tenen consciència. Aquesta declaració recull els estudis que investiguen aquest fenomen del regne animal. Existeix una àmplia acceptació de la consciència en mamífers i ocells, recolzada per nombroses recerques. Però les proves també suggereixen que tots els vertebrats, incloent-hi rèptils, amfibis i peixos, podrien tenir algun grau de consciència.

Sorprenentment, l'evidència no es deté aquí. Alguns invertebrats, com els cefalòpodes (polps, sépies), crustacis (crancs, llagostes) i insectes, també mostren indicis de consciència.

"Els animals pateixen estrès, troben a faltar a altres espècies, senten por i també angoixa", reitera Oscar Horta, abans de denunciar el tracte que reben de les persones. "Alguns animals viuen bé, però la immensa majoria tenen vides miserables en granges industrials o són explotats per a la caça", es queixa, enfastidit de "les crueltats inimaginables que pateix la majoria dels animals".

"Encara ens costa creure que una llagosta no sofreix quan la fiquem viva en aigua bullent en la cassola?", es pregunta.

La mateixa defensa fèrria dels animals esgrimeix Daniel Dorado, advocat especialitzat en legislació animal i president del Centre Legal per a la Defensa dels Animals, bregat en la lluita de parelles que se separen i volen obtenir la custòdia de l'animal amb el qual convivien o a resoldre herències d'animals de companyia.

"Demanaries aplicar l'eutanàsia al teu fill quan et moris perquè no pateixi per la teva partida?", reflexiona Daurat sobre l'última voluntat d'Alain Delon. "Clar que el gos el trobarà a faltar, però tindrà una bona vida", afegeix.