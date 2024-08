Mor als 46 anys Caritina Goyanes

La tragèdia s'acarnissa amb la família de Cary Lapique. Després de la mort del seu marit, Carlos Goyanes, fa només 19 dies a la seva casa de Marbella, la socialité ha rebut la notícia de la mort de Caritina, la seva filla gran, als 46 anys.

La notícia ha estat comunicada en 'Y ahora, Sonsoles' per part de Paloma García Pelayo, visiblement commocionada. "Ha estat un infart", ha assegurat, revelant que el periodista José María García ha estat la persona que li va comunicar la tràgica notícia: "Tenia la veu trencada quan he contactat amb ell".

Minuts després, Pilar Vidal ha donat més detalls: "Se l'han trobat sense vida mentre estava dormint la migdiada a la seva casa de Marbella".

Vidal també ha explicat que Caritina Goyanes també hauria rebut una notícia que s'hauria sumat a la recent defunció del seu pare, Carlos Goyanes: "Es va assabentar que el seu marit havia tingut un fill fora del matrimoni".

"Que hàgim explicat això no té res a veure amb que hi hagués algun problema. Anaven a fer-ho públic per normalitzar-ho i esclarir el rumor. És gent que es mou en molts cercles socials i, al final, la gent en parlava", va explicar la periodista i col·laboradora del programa.

Nascuda a Madrid el 10 de novembre de 1976, Caritina va estudiar Dret encara que es va dedicar professionalment a la gastronomia i era propietària de l'empresa SixSens Catering. El 2008 es va casar amb Alfonso Mateos Salazar, pare dels seus dos fills, Pedro i Cari.