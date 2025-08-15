Leonardo DiCaprio, interceptat per la Guàrdia Civil en una festa de 'celebrities' a Eivissa
Alba Aguilera
Eivissa és, any rere any, una de les destinacions preferides per a les vacances de les grans estrelles internacionals. Platges paradisíaques, festes exclusives i un ambient únic converteixen l’illa en el lloc perfecte per desconnectar. Però també per protagonitzar algun que altre moment inesperat.
Al llarg de l’estiu, no és estrany que pels carrers de l’illa pitiüsa desfilin rostres coneguts de la música, el cinema o la moda. Les càmeres i els paparazzis estan sempre a l’aguait, i qualsevol gest o moviment pot convertir-se en notícia. Aquest estiu, un d’aquests episodis ha tingut com a protagonista Leonardo DiCaprio.
L’actor, guanyador d’un Oscar i considerat un dels intèrprets més importants de Hollywood, es trobava a l’illa gaudint de la vida nocturna. Segons el programa TardeAR, DiCaprio va assistir a una festa que, aparentment, havia estat organitzada per Aron Piper amb motiu del llançament de la seva nova cançó.
En aquest esdeveniment, que també va comptar amb convidats del nivell de Kendall Jenner, Miguel Ángel Silvestre, Jon Kortajarena o Ester Expósito, s’hauria produït una trobada entre l’actor i la Guàrdia Civil. El col·laborador Sergio Garrido va relatar que DiCaprio, en abandonar la festa, es va topar amb un control policial i va viure un moment de tensió amb els agents.
Dues versions dels fets
«DiCaprio va a tot tipus d’esdeveniments, potser es va equivocar. En sortir es va trobar amb un control», va apuntar Garrido, mentre en pantalla s’emetien imatges de l’actor «molt tapat» i amb el cap cot. Segons la versió de TardeAR, l’esdeveniment que s’estava celebrant era “il·legal” i les autoritats es trobaven allà per “desmantellar-lo”.
Tanmateix, el Diario de Ibiza ha ofert una versió diferent, citant la revista GQ. En aquest cas, el problema no hauria estat la naturalesa de l’esdeveniment, sinó que hi van acudir més persones de les convidades, cosa que va provocar que els voltants de la vil·la s’omplissin de cotxes mal aparcats, obligant la Guàrdia Civil a desplaçar-se fins al lloc.
Fonts presents a la festa asseguren que els agents es van limitar a preguntar als qui es trobaven pels voltants si estaven convidats, per tal de controlar l’aforament i expulsar els no acreditats. En aquest context, DiCaprio també va ser requerit pels agents.
Segons el mitjà citat, la Guàrdia Civil li va demanar la documentació, a la qual cosa l’actor va col·laborar sense incidents. Va entrar a peu a la festa i, en acabar, va tornar a la zona d’aparcament abans d’abandonar el lloc. L’episodi no va anar a més, però sí que s’ha convertit en una de les anècdotes més comentades d’aquest estiu eivissenc.
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida
- «A la Cerdanya jo vaig ser un currutaco»
- Un accident amb quatre ferits obliga a tallar la C-55, a Manresa
- Alerta per forts ruixats al Berguedà, Solsonès i Alt Urgell aquesta tarda
- L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat
- El Pont Cabradís: la cova amagada entre el Solsonès i el Berguedà que sembla treta de 'Parc Juràssic
- Els deutes per drogues d'interns de presons com Lledoners o Brians 2 obliguen les seves famílies a delinquir