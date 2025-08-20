Mamarazzis
Del «no vull ser pare» a «superpare de l’any»: Bertín Osborne i la paternitat com a negoci
Les necessitats econòmiques empenyen el cantant a vendre una posa amb el seu últim fill després d’haver renegat d’ell
Laura Fa
La portada d’aquesta setmana de la revista ‘¡Hola!’ és un espectacle en si mateixa. Per primera vegada veiem la cara del fill de Bertín Osborne. El cantant apareix amb el nen en braços i ens revela el seu nom: Arian David. És una portada en la qual també veiem la mare, Gabriela, però mai junts tots tres en la mateixa imatge. L’excusa: no volen que sembli una reconciliació. Però les Mamarazzis sabem que una posa dels tres tindria un altre preu i, per si de cas, cal guardar-se el comodí que garantiria en un futur un ingrés extra. Ben pensat, Bertín. A més, que sapiguem el nom del nen, que estava sota un secret absolut, no és un detall menor. Aquesta nova generació de nadons mediàtics està sent convertida, pels seus propis pares, en un producte, i la seva identitat, en aquest cas, és un plus per a la monetització del reportatge.
El més paradoxal, arribats a aquest punt, és com Bertín ha explicat aquesta història durant els últims dos anys. Primer va dir que no volia ser pare («he decidit que no seré pare, no vull exercir de pare», ¡olé tu, Bertín!), després va dubtar públicament de la seva paternitat i va anunciar que sol·licitaria un test de l’ADN (que més tard es va negar a fer), i ara, gran sorpresa per a tots, es presenta com el «superpare de l’any», posant orgullós amb el seu fill i justificant la posa amb un «no vull que sigui un nen amagat». Curiosa reconversió: sembla que amagar-se i intentar protegir la intimitat d’un menor ara és una cosa reprotxable. Ens punxen i no sangrem.
Problemes financers
Però el xou d’aquesta setmana, en el qual sembla que preval l’interès purament sentimental, és només això, un xou. Darrere de les frases edulcorades només hi ha un interès econòmic, derivat dels problemes financers que arrossega Bertín. Aquest any va entrar a la llista de grans morosos amb Hisenda, amb un deute de 865.000 euros. A més, la revista ‘Lecturas’ va revelar en el seu moment que el cantant tenia hipoteques per un import pròxim a 6,5 milions d’euros, amb interessos que ascendien als 40.000 euros al mes. I a això hi cal sumar que la seva carrera com a cantant va frenar en sec fa just dos estius, quan, incapaç de vendre entrades per als seus concerts, va acabar anul·lant la gira al·legant problemes de salut. Els diners que no va treure en aquesta gira sembla que els va intentar recuperar amb la seva participació a ‘Tu cara me suena’ (Antena 3).
Tot i que el seu caixet era molt elevat, no va ser prou per cobrir totes les seves necessitats econòmiques. I d’aquí, la ‘venda’ d’aquesta setmana, per la qual es podria haver embutxacat uns 350.000 euros. No són nets, és clar. Cal restar els impostos i la part que li correspongui a Gabriela. Del que li queda, alegrem-nos-en, que potser cobrem tots, perquè alguna cosa deurà destinar a l’Agència Tributària, ¿no? En resum: no hi ha espai per cantar, però sí per explotar la imatge mediàtica de la criatura. Ha ‘venut’ el fill que deia que ni volia conèixer i que no volia que formés part de la seva vida. I ara, el que podria semblar un acte emotiu, veure Bertín amb el seu fill i aquest titular de «superpare», en realitat revela la seva estratègia de màrqueting: rendibilitzar-ho tot per intentar aixecar el cap.
Arribats a aquest punt, i després de les dues setmanetes que hem viscut de portades una mica polèmiques, només cal tenir en compte que, des de la distància, estem veient néixer els ‘nepobabies’ de la tele, els que seran el planter de futurs ‘realities’. La filla-neta d’Ana Obregón i el fill-ara-sí de Bertín poc importa si volen o no ser famosos. Els seus pares ja han decidit que sí, a canvi d’uns bons ingressos. Doncs res, benvinguts.
