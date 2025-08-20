Pedro Piqueras sorprèn en fitxar per RTVE gairebé dues dècades després: serà col·laborador d'aquest programa després d'abandonar Telecinco
El periodista veterà s'incorpora com a col·laborador fix al matinal de La 1 després de la seva jubilació a 'Informativos'
Carlos Merenciano
Pedro Piqueras s'uneix a la plantilla de 'Mañaneros 360'. El periodista, retirat des de finals de 2023 després de deixar 'Informativos Telecinco', torna a RTVE gairebé dues dècades després de la seva última etapa en la corporació, segons revela Informalia.
La seva presència en el programa presentat per Adela González i Javier Ruiz va començar com una col·laboració puntual, participant en un sol programa, però ara serà una mica més estable. "M'estava avorrint una miqueta, em va molt bé, la veritat", va reconèixer Piqueras en antena quan li van preguntar per la seva participació.
Segons ha revelat el citat mitjà, Piqueras no fitxa com a tertulià habitual de l'espai, sinó que formarà part de l'equip de col·laboradors esporàdics que comentarà l'actualitat del país segons els temes que vagin esdevenint.
Amb aquest fitxatge, TVE suma un nou perfil a la seva temporada de tardor després d'anunciar el retorn de Pepa Bueno al 'Telenotícies 2'. El moviment arriba en un bon moment per a 'Mañaneros 360', que acaba de signar un dels seus millors resultats de l'any amb un 15,4% de quota.
