Mor Javier Cid, col·laborador de Sonsoles Ónega a Antena 3 i referent del periodisme i la defensa del col·lectiu LGTBIQ+
El carismàtic periodista del món era un veterà de la professió, en la qual va combinar la premsa escrita amb la ràdio i la televisió
Redacció Yotele
El món de la comunicació rep una de les notícies més tristes de l'estiu. Javier Cid, periodista de 'El món' i col·laborador de 'I ara, Sonsoles' i 'laSexta xplica', ha mort amb tan sols 46 anys, segons han avançat diferents companys de professió en xarxes socials. El magazín de vespertí d'Antena 3 li ha dedicat un bonic comiat en directe al final de la seva edició d'aquest divendres. "Li teníem un gran afecte, jo especialment. També Lorena Vázquez. Li enviem una forta abraçada a la família i a tu Javier, allà on estiguis, un petó enorme", va dir una emocionada Pepa Romero en donar la notícia.
Segons sembla, el comunicador va ser trobat mort aquest divendres en el seu domicili, situat en el madrileny barri de La Latina. Es desconeixen les causes exactes de la seva mort, si bé en alguna ocasió va explicar a la televisió que havia hagut de passar per l'hospital per a solucionar algun tipus de problema relacionat amb la seva salut.
Llicenciat en Història però dedicat al periodisme des de la seva joventut, al llarg de la seva trajectòria va treballar en diferents capçaleres del grup Unidad Editorial i en els últims anys exercia com a Cap de Secció en el suplement Gran Madrid. Es va convertir en un referent per plantejar temes tant d'entreteniment com de gran importància social, estant sempre especialment bolcat i sensibilitzat amb els continguts dedicats a la defensa del col·lectiu LGTBIQ+. Per aquesta labor, va rebre el premi Alan Turing el 2019. A més de diferents col·laboracions radiofòniques, també va destacar com a escriptor de novel·les com a 'Diari de Martín Lobo' o 'Diràs un diumenge a la tarda'.
Javier Cid va néixer a Zamora el 1979, encara que va créixer a Pamplona i allà va acabar els seus estudis universitaris. Després es va traslladar a Madrid i va començar un creixement professional imparable fins al moment de la seva defunció, aquest divendres 22 d'agost.
