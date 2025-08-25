Famosos
Lamine Yamal confirma la seva relació amb Nicki Nicole amb aquesta foto
La fotografia es va fer durant la celebració del 25è aniversari de la cantant
Alexandra Costa
Era un secret a veus, però Lamine Yamal s’ha encarregat d’acabar de confirmar la seva relació ambNicki Nicole. Ha sigut a través d’una fotografia que el mateix futbolista ha compartit en les xarxes socials amb motiu de l’aniversari de la cantant argentina. En la imatge, tots dos posen junts –amb ell agafant-la per la cintura– durant la celebració dels 25 anys que l’artista compleix aquest dilluns.
De la polèmica festa de Lamine al iot a Mònaco
Els rumors sobre aquest festeig, que no ha deixat indiferent a ningú, es remunten al passat mes de juliol, quan Nicki Nicole va acudir com a convidada a la tan mediàtica com controvertida festa de l'extrem del FC Barcelona, que va celebrar la seva majoria d'edat en gran en una finca privada d'Olivella, a la comarca del Garraf.
Més tard, la presència de la cantant argentina en la llotja de l'estadi Johan Cruyff, acompanyant a la família i amics de la jove perla blaugrana durant la celebració del Gamper, no va fer més que alimentar les especulacions entorn d'una possible relació entre tots dos. També el davanter va posar de la seva part quan, prèviament a la disputa d'aquest partit contra el Como, va desfilar amb una fotografia de la cantant com a fons de pantalla del seu mòbil.
