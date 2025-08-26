Taylor Swift i Travis Kelce anuncien que es casen després de dos anys de relació
La cantant i el jugador de futbol americà han anunciat en un post a Instagram que passaran per l'altar
La cantant estatunidenca Taylor Swift i el jugador dels Kansas City Chiefs Travis Kelce es casen. Una de les parelles més populars del moment ha fet l'anunci a les seves xarxes socials aquest dimarts a la tarda amb un post confirmen el rumor que ja fa temps que els envoltava. L'artista i el jugador de futbol americà passaran per l'altar, però ara per ara, no han confirmat en quina data es durà a terme el que probablement es converteixi en un dels casaments més mediàtics.
"La teva professora d'anglés i el teu professor de gimnàstica es casen". Amb una frase breu però clara, la cantant i l'esportista, que fa dos anys que són parella, ha comunicat que faràn un pas més per consolidar la seva relació. L'anunci ha vingut acompanyat d'unes romàntiques imatges de la parella en un jardí ple de flors blanques i roses.
La bona notícia arriba poc abans d'un mes de l'estrena del nou disc de Swift, The Life of a Showgirl. El dotzè album d'estudi de la cantant veurà la llum el pròxim 3 d'octubre i inclourà una col·laboració amb una de les estrelles de la indústria pop del moment, Sabrina Carpenter.
