El concursant de 'Supervivientes' 2025 que continua molt tocat després del seu pas pel reality
No aconsegueix estabilitzar-se a conseqüència de les greus seqüeles del programa
Alba Aguilera
Els teleespectadors gaudim moltíssim veient realitys. Però ens hem parat a pensar en com ho passen els concursants? N'hi haurà alguns que molt bé, altres no tant i això depèn tant del caràcter com del moment en el qual es trobin personalment i a més, segons el tipus de reality al qual entrin. Avui venim a parlar de 'Supervivientes'. En aquest, la majoria passen per tants canvis físics i emocionals que acaben tenint seqüeles greus. Això és el que li ha passat a un dels últims participants. Hi ha persones que en setmanes es recuperen; altres necessiten mesos o anys per a fer-ho correctament.
És el cas de Pelayo Díaz, el famós estilista i creador de contingut, que va participar en l'edició del 2025 i va sortir d'Hondures ja fa uns quants mesos. Tot i això, tot aquest temps després, l'influencer ha confessat recentment que no ha aconseguit tornar a la normalitat en alguns aspectes.
Concretament, va assegurar que el seu cos ha canviat i que s'està enfrontant a aquesta adaptació, però sense poder recuperar ara com ara el seu físic anterior a Hondures: "M'està costant tornar a la meva figura habitual", va relatar Pelayo a través de les seves històries d'Instagram.
A la qual cosa va afegir: "He patit l'ansietat més gran de la meva vida per menjar després de tornar de l'illa. No he parat de menjar. Cada hora tenia gana. Aquest és el meu estat actual. No he tingut jo aquesta panxa en la meva vida. Soc una persona que m'encanta entrenar, m'encanta fer esport. Entre com se me n'ha anat de les mans el menjar i com he anat deixant l'esport de costat..."
L'estilista va explicar que, per aconseguir-ho, està recorrent a diferents tractaments mèdics i estètics. Des d'una clínica, va avançar que s'havia de sotmetre a un procediment que combina drenatge limfàtic i massatges emmotlladors. En les seves pròpies paraules, aquests tractaments l'ajuden a "reduir la inflor, disminuir la retenció de líquids (una cosa nova per a mi) i redefinir la figura, que ara m'està costant més que abans...", ha informat l'influencer als seus seguidors.
"Vaig arribar pesant 80 quilos i en vaig sortir pesant 67, i ara..."
Díaz també va compartir la seva impactant variació de pes des que va entrar al reality: "Només voldria dir que vaig arribar a Hondures pesant 80 quilos, en vaig sortir pesant 67, vaig perdre 13 quilos, i ara en peso 84. He agafat 17 quilos, i no de múscul", acabava explicant.
Amb el seu testimoni, l'influencer ha volgut mostrar la cara menys glamurosa de 'Supervivientes': la de les seqüeles que romanen quan les càmeres ja s'han apagat. "El meu cos encara s'està readaptant", va admetre, i va reflectir que l'experiència continua passant-li factura mesos després de tornar de l'illa.
Tot i aquestes dificultats, Pelayo no ha deixat d'aprofitar l'estiu. Se l'ha vist passejant amb la Vespa per Madrid, gaudint de sopars amb amics i compartint estones de piscina i sol a la capital. També ha fet una escapada a Astúries amb Makoke, la seva companya de 'reality' amb què, pel que sembla, conserva la gran amistat que van crear a les platges hondurenyes.
