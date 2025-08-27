Kiko Rivera i Irene Rosales se separen després de 9 anys de matrimoni i dues filles en comú
La parella, que es va casar el 7 d’octubre de 2016, ha confirmat la seva ruptura en una publicació compartida a les xarxes
Europa Press | Chance
Una notícia impactant i inesperada és la que revela aquest dimecres la revista Semana a la seva portada: Kiko Rivera i Irene Rosales se separen després d’11 anys de relació, 9 de matrimoni, i dues filles en comú, l’Ana (9) i la Carlota (7), a les quals se suma el fill que el DJ va tenir amb Jessica Bueno, en Fran (12), amb qui havien format una bonica família.
La parella, que es va casar el 7 d’octubre de 2016, ha confirmat la seva ruptura a la publicació, que apunta que la decisió ha estat molt meditada, de mutu acord i sense l’existència de terceres persones. Tot i la dificultat del moment, el fill d’Isabel Pantoja i la seva ja exdona mantenen una relació cordial, i el més important per a tots dos és protegir les seves petites i intentar que la seva vida no es vegi afectada per la decisió de separar els seus camins. Per això tenen clar que continuaran actuant com la família que són.
I tot i que ni Kiko ni Irene han volgut entrar en detalls sobre els motius que els han portat a fer aquest pas tan dolorós, sembla que les dificultats que han afrontat junts en els darrers anys i els problemes de convivència haurien acabat desgastant el matrimoni.
Un cop molt dur per al cantant d’El mambo, que, distanciat de la seva mare i de la seva germana Isa Pantoja des de fa anys —de la seva família directa només tindria relació actualment amb el seu germà Cayetano Rivera— s’havia refugiat en els seus tres fills i en la seva dona, de la qual ha confessat en nombroses ocasions que ha estat la seva “taula de salvació” i el seu “àngel de la guarda” en els seus pitjors moments.
Famílies a Menorca
Allunyats del focus mediàtic des de fa temps, res feia preveure la seva separació, ja que fa només unes setmanes van gaudir d’unes idíl·liques vacances familiars amb els nens a Menorca, després de les quals Kiko va compartir una reflexió molt aplaudida a les xarxes socials:
"L'illa ens ha regalat paisatges de postal, capvespres que es queden gravats i aquella calma que només se sent aquí. Però el millor de tot no ha estat el lloc... ha estat el temps en família. Veure els meus fills i nebots riure, jugar i crear records junts no té preu. Al final, els llocs són especials per les persones amb qui els vius, i aquests dies han estat un regal que em guardo per sempre", expressava.
Kiko i Irene s’han enfrontat a innombrables polèmiques, rumors d’infidelitat i desavinences familiars des que van començar la seva història d’amor l’any 2014. Junts davant de totes les adversitats, semblava que la seva relació podia amb tot i amb tothom. Tanmateix, no ha pogut ser, i ara la parella ha pres la dolorosa decisió de separar els seus camins. Una ruptura cordial i de mutu acord de la qual esperem poder-vos donar més detalls aviat.
