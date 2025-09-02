Tragèdia al rodatge d'aquesta famosa sèrie de Netflix: mor sobtadament un ajudant de direcció
Diego Borella, de 47 anys, va perdre la vida mentre es gravava una escena a Viena
Bruna Segura
El rodatge de la nova temporada d’Emily a París s’ha vist sacsejat per una tragèdia. Diego Borella, ajudant de direcció de la sèrie, va morir sobtadament el dijous 21 d’agost a Viena, als 47 anys. Segons informa el diari italià Corriere della Sera, Borella es va desplomar just abans de començar una escena a l’Hotel Danieli. Tot i la ràpida assistència mèdica, quan l’ambulància va arribar al lloc només va poder certificar la seva mort.
Un portaveu de Paramount Television Studios va expressar el condol de l’equip: “Ens entristeix profundament confirmar la mort sobtada d’un membre de la família de producció d’Emily a París. En aquest moment de dolor, els nostres pensaments són amb la seva família i els seus éssers estimats”.
