Rosalía trenca el silenci sobre la seva relació amb Hunter Schafer

La relació entre ambdues ha estat durant anys objecte d’especulacions

Hunter Schafer i Rosalía, en una imatge de 2019.

Hunter Schafer i Rosalía, en una imatge de 2019. / Getty images / Woman

Redacció

Barcelona

La cantant de Sant Esteve Sesrovires Rosalía ha parlat per primera vegada sobre els rumors de la seva relació amb l’actriu nord-americana Hunter Schafer, coneguda pel seu paper a la sèrie Euphoria. L’artista catalana ho ha fet en una entrevista a la revista Elle, on també ha avançat detalls del seu pròxim treball musical.

La relació entre Rosalía i Schafer va ser durant anys objecte d’especulacions. Els rumors iniciats el 2019 no es van confirmar fins el 2024, quan Schafer va reconèixer en una entrevista a GQ que totes dues havien mantingut una relació. “S’ha especulat molt. Una part de nosaltres volia deixar-ho en privat, però una altra pensava que no tenia res de dolent explicar-ho”, va declarar l’actriu en aquell moment.

Fins ara, Rosalía havia optat pel silenci. Però, ara, en l'entrevista d'Elle, la periodista Suzy Expósito li qüestiona si aquella experiència l’havia portada a definir-se públicament en relació amb la seva sexualitat: “No, no em va pressionar. Penso en la llibertat. Això és el que em guia”, va respondre.

Amb aquestes declaracions, la cantant posa fi a les especulacions, alhora que referma la seva decisió de mantenir la llibertat personal com a eix central de la seva vida i la seva carrera.

