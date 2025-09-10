Rosalía recupera el tema 'De madrugá' en la campanya que protagonitza per a Calvin Klein
L’ús d’un tema inèdit en l’anunci ha generat rumors sobre la possible inclusió d’aquesta peça al nou disc de l’artista de Sant Esteve Sesrovires
Redacció
Rosalía ha recuperat 'De Madrugá', un tema antic i que manté inèdit fins ara, com a fons per a la campanya de roba interior que protagonitza per a Calvin Klein i que acaba de ser llançada. Va ser el 2019 durant la gira del disc 'El mal querer' (2018) quan l'artista de Sant Esteve Sesrovires va interpretar per primera vegada aquesta cançó, juntament amb altres com 'Aute Cuture' (que sí que va arribar a llançar com a senzill aquell mateix any) o 'Lo presiento' (que roman sense plasmació discogràfica).
"De madrugá / de madrugá / de madrugá", sona la veu de Rosalía com un mantra mentre posa amb diverses peces íntimes de la marca, fins i tot en un moment donat acotxada per una serp blanca. La resta de la lletra del tema difereix de les interpretacions en viu que va fer fa anys i són molts els que immediatament s'han preguntat si s'aproxima una nova versió d'estudi que podria estar inclosa en el seu quart àlbum.
Pel que fa a la seva col·laboració amb Calvin Klein, en un comunicat d'aquesta firma la cantant ha assenyalat que la roba interior d'aquesta casa ha estat un "element bàsic" del seu armari "durant anys": "Estimo la marca i és un honor ser a la campanya; se sent com si hagués tancat un cercle".
L'artista, que ha participat com actriu en l'última temporada de la sèrie 'Euphoria', va signar recentment un altre acord de col·laboració amb l'empresa New Balance i ha estat molt activa a les xarxes i premsa en les últimes setmanes, cosa que ha reforçat la idea que tot serveix per abrigar nou material musical properament.
A això hi va contribuir una aparent fallada d'edició en una entrevista per a Elle, en què en un primer moment s'informava que el seu nou disc estaria a punt al novembre, i una sèrie de símbols i pistes a les seves xarxes, amb abundància de creus, que remeten que podria girar entorn de l'espiritualitat. "Construiré el meu paradís en el teu nom perquè tot està per venir", va publicar de manera molt enigmàtica fa només uns dies en el perfil que acaba d'obrir-se a la xarxa Substack.
