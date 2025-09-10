Rosalía ret homenatge a Lady Gaga: el que amaga la seva samarreta
L'artista de Sent Esteve Sesrovires ha penjat una foto a les seves xarxes socials amb un missatge “secret”
Redacció
Hi ha celebritats que, quan publiquen a les xarxes socials, tenen els fans observant-ho tot amb lupa. A aquest nivell de fama ha arribat Rosalía, que al setembre de 2025 compta amb gairebé 27 milions de seguidors a Instagram i gairebé cinc milions a Twitter. La cantant catalana ha compartit als seus perfils una foto, aparentment normal, en una benzinera, però aquesta imatge amaga un secret: un homenatge a Lady Gaga.
A la foto, Rosalía apareix posant mentre omple el dipòsit amb una samarreta blanca de tirants. En aquesta, hi apareix la cara de Lady Gaga amb una frase: “There can be 100 people in the room” (Hi pot haver 100 persones a la sala). Però, d’on surt aquesta frase? I per què va acompanyada d’una foto de l’artista nord-americana?
“There can be 100 people in the room...”
La veritat és que aquesta frase motivacional l’ha pronunciada Lady Gaga en reiterades ocasions de manera pública, cosa que l’ha convertida pràcticament en una filosofia de vida per a la cantant de temes mundialment coneguts com Bad Romance, Shallow o Poker Face. La superestrella musical va confessar a la revista Elle que aquestes paraules són les que li va dir el seu entrenador vocal Don Lawrence quan ella encara lluitava pel seu somni de ser artista i aspirava a fer-se un lloc en el món musical:
“There can be 100 people in one room and 99 don’t believe in you and all it takes is one person to believe in you and that could change everything”, és la frase completa, que significa: “Hi pot haver 100 persones en una habitació i 99 [d’elles] no creuen en tu, però només necessites que una persona hi cregui, i això ho pot canviar tot”.
Amb la samarreta, Rosalía ha volgut retre homenatge a aquesta frase ja mítica de Gaga (un vídeo recopilatori a YouTube de l’artista dient públicament la frase té prop de 2 milions de visites), al seu perfil d’Instagram.
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
- La pluja intensa provoca dos accidents, fa caure arbres i obliga a remolcar cotxes aquesta nit a la Catalunya central
- La policia busca l'home que va enviar a l'hospital d'un cop de puny el conductor d'un bus a Manresa
- Lluís Llach: «Salvador Illa és el senyal que l'independentisme ha tocat fons»