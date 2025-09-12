Món del cor
Les Mamarazzis tindran programa en català a La 2
Les periodistes, col·laboradores de Prensa Ibérica, són un dels grans fitxatges de la nova etapa de TVE a Catalunya, amb un espai en ‘prime time’.
Marisa de Dios
A partir del 13 d’octubre vinent, La 2 començarà una nova etapa a Catalunya amb el projecte de convertir-se, en els pròxims mesos, en una cadena amb contingut íntegrament en català, 2Cat. Fins a aconseguir-ho, la programació d’aquesta temporada ampliarà significativament la seva oferta en la llengua de Pompeu Fabra, de manera que aquest estiu ja ha estat configurant la seva nova graella, en la qual tindran un lloc les notícies del cor de la mà d’unes expertes en la matèria: Laura Fa i Lorena Vázquez, les Mamarazzis.
Les col·laboradores d’El Periódico, del grup editorial de Regió7, seran un dels grans fitxatges de TVE per a La 2 en català. Les periodistes es posaran al capdavant d’un programa setmanal en prime time que repassarà, amb una bona dosi d’humor, l’actualitat de la premsa rosa, a l’estil del pòdcast Mamarazzis, que fan actualment per a Prensa Ibérica.
El nou programa tindrà el seu segell, però també comptarà amb molts col·laboradors especialistes en la premsa del cor, cultura pop, xarxes socials i moda. Per captar es noves generacions, el programa oferirà molt contingut a les xarxes.
Segons va poder saber aquest diari, la previsió és que el nou programa de les Mamarazzis s’emeti els divendres a la nit. Durarà, aproximadament, una hora. En el magazín, Lorena Vázquez i Laura Fa tornaran a parlar, en català, del món del cor en televisió, una cosa que van començar a fer en Arucitys, en la ja extinta CityTV, i que últimament han repetit en Col·lapse, els dissabtes a TV3.
Aquest nou projecte serà compatible amb la resta de les seves col·laboracions televisives. De fet, continuaran en el programa de la tele catalana dels dissabtes a la nit, que aquest 27 de setembre estrenarà presentador després de la marxa de Ricard Ustrell: Jordi González.
Kokoro Content
La productora del programa de les Mamarazzis a TVE és Kokoro Content, l’artífex d’Atrapats del 3Cat, presentat per Eva Soriano, i del Tria una carta, també de la cadena pública catalana. Al capdavant de la companyia hi ha Raül Asensio i Daniel Sama, que havia treballat amb l’antiga Fábrica de la Tele en un format del cor molt popular, Cazamariposas.
En la presentació de la nova La 2 en català a l’abril, el president de la Corporació, José Pablo López, va recalcar el suport de RTVE amb la "realitat plurilingüe d’Espanya". "Volem ajudar a difondre l’ús d’un idioma que actualment està en retrocés. Entre les mesures per solucionar això es troba l’augment de l’oferta de contingut audiovisual en català", va remarcar.
