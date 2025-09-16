La lesió que va capgirar la vida de l'influencer Àlex Tous: "Fer-me mal m'ha fet adonar-me de com l'esport t'ajuda a tenir una bona salut mental"
El creador de contingut de Manresa explica que des que va trencar-se els creuats, la seva vida ha fet un gir de 180 graus
"La gent que em coneix o em veu pot pensar que sempre estic bé i soc un boig". Així comença el creador de contingut de Manresa Àlex Tous un vídeo en què s'obre en canal i confessa que no és del tot transparent a les xarxes. Des que va trencar-se els creuats se sent "perdut". "Sempre he sigut molt esportista, i des de llavors no soc el mateix. Només m'omplen coses superficials com sortir de festa, beure o fumar", confessa. L'influencer aprofita l'altaveu que les xarxes li proporcionen per emfatitzar en la importància de cuidar la salut mental, sobretot en moments difícils.
El retorn a l'esport ha dut Tous a fer introspecció. El jove manresà explica que ha tornat a sortir a córrer després de mesos sense fer-ho arran d'una lesió i que això l'ha fet adonar que fa mesos que busca opcions per "passar l'estona i no en pensar en com millorar". Lamenta que encara té un llarg camí per recórrer abans de reprendre l'activitat física i això l'ha fet reflexionar sobre el gir de 180 graus que ha donat la seva vida. "Abans feia 14 quilòmetres sense cansar-me gaire. Ara en faig quatre", apunta. Des que va fer-se mal, diu, el seu físic ha canviat i els seus hàbits han empitjorat. "Abans estava molt més fort, no tant prim; tampoc bevia ni fumava tant", apunta.
Falta de motivació
El tiktoker atribueix la seva "falta de motivació" a la lesió i afirma no estar en el seu millor moment pel qual respecte a la seva salut mental. "L'esport és molt bo per al cap", comenta Tous, que assegura darrerament "es refugia en coses que no són de profit a llarg termini". Aquesta situació fa que l'influencer se senti desubicat i "no vegi" en quina direcció enfocar el seu futur.
En aquest sentit, el manresà també ha aprofitat el vídeo per explicar que "se sent desplaçat" per la seva opinió sobre temes polèmics. És conscient que hi ha qui "no compartirà la meva opinió" i avisa que les crítiques que sol rebre quan fa servir arguments controvertits l'acaben "afectant". "No us culpo, però per molt que tingui opinions contràries, les crítiques també em fan mal", diu.
Amb el vídeo, Tous espera fer reflexionar qui l'estigui veient "i que serveixi de motivació" en situacions complexes com la que està travessant. I reivindica la importància de cuidar la salut mental amb una vida activa.
