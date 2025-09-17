Per unanimitat
Barcelona retira la medalla d'honor al mèrit a Rosa Peral
La ciutat trenca vincles amb l'exagent de la Guàrdia Urbana vuit anys després de la seva condemna per l'assassinat de la seva parella
Judith Cutrona
L'Ajuntament de Barcelona ha retirat la Medalla d'Honor al Mèrit a Rosa Peral, condemnada el 2020 per l'Audiència de Barcelona per l'assassinat de la seva aleshores parella Pedro Rodríguez. La que va ser agent de la Guàrdia Urbana va rebre aquest distintiu, que reconeix la trajectòria i les accions rellevants dutes a terme pels membres del cos barceloní. La decisió de revocar la seva medalla s'ha ratificat a la comissió de Presidència d'aquest dimecres -12 anys després que el ple municipal ho aprovés a l'octubre de 2013- i el consistori trenca així qualsevol vincle institucional amb Peral.
La mesura ha estat avalada per la unanimitat dels grups municipals. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha justificat la revocació, que es validarà definitivament al ple de la setmana que ve, pels fets "totalment contraris a l'honor, la dignitat individual i els drets i llibertats fonamentals". "Atempten al bon nom, la imatge i el prestigi de la Guàrdia Urbana i de l'Ajuntament", ha subratllat.
Rosa Peral va saltar a la notorietat mediàtica després del conegut com crim de la Guàrdia Urbana, un cas que va commocionar la ciutat. El 2017, Peral i el seu amant, el també guàrdia urbà Albert López, van assassinar Rodríguez, parella de Peral, i van cremar el seu cos dins d'un cotxe al pantà de Foix. El cas va generar un gran impacte públic, no només per la brutalitat del crim, sinó també per les complexes relacions personals dins del cos policial.
Des de la seva detenció el 2017, Peral ha romàs a la presó, complint la seva condemna al centre penitenciari Mas d'Enric, a Tarragona. L'Audiència de Barcelona la va condemnar a 25 anys de presó, pena que posteriorment va ser confirmada pel Tribunal Suprem. Si no hi ha canvis de guió, posarà fi a la seva condemna el 2042. Tindrà aleshores 61 anys.
Sense revisió de la condemna
Una de les últimes novetats del cas va ser el rebuig del Tribunal Suprem a revisar la seva condemna. La defensa de Peral havia sol·licitat la revisió de la sentència basant-se en una suposada confessió d'Albert López, coacusat al cas, qui hauria admès la seva autoria al crim. No obstant això, el Suprem va considerar que aquesta confessió no aportava elements nous ni rellevants que justifiquessin modificar la condemna, ja que la sentència original ja havia valorat la participació de Peral als fets.
Amb aquesta decisió, es tanca, almenys per ara, la possibilitat d'una revisió judicial de la seva condemna. La defensa ha expressat el seu desacord i estudia altres vies legals, mentre el cas de Rosa Peral continua sent un dels més mediàtics i controvertits de la justícia espanyola. Aquest crim no només ha impactat a la premsa catalana i espanyola sinó que també va donar la volta al món amb la sèrie de Netflix 'El cos en flames', que també ha generat polèmica.
