David Muñoz, d'Estopa, es matricula a la Universitat de Barcelona: què estudiarà i per què?
Les xarxes s'han omplert de fotos que s'han fet estudiants amb el cantant a les instal·lacions del centre educatiu
Redacció / Andrea de los Santos
"Mai és tard" i "El saber no ocupa lloc". Dues dites que David Muñoz, el cantant d'Estopa, s'ha pres al peu de la lletra i diuen molt de la seva personalitat. Tan imprevisible com sempre, s'ha deixat veure pels passadissos de la Universitat de Barcelona entre els alumnes, i no era per a cap campanya ni cap concert sorpresa. S'ha matriculat com un més! Els fans s'han quedat sense paraules i té a tot un país dividit amb aquesta decisió: quins plans té el cantant?
El mateix artista que ha posat banda sonora a diverses generacions amb himnes com 'La raja de tu falda' o 'El del medio de Los Chichos', ara comparteix aula amb estudiants recentment estrenats en la Universitat amb poc més de 18 anys. Aquest acte l'ha fet per a desenvolupar una de les seves passions més personals: aprendre sobre alguna cosa que li agrada de veritat des de fa molt temps i que res té a veure amb la música.
El divertit és que la notícia no ha arribat en forma de comunicat oficial ni en una entrevista, sinó de la manera més natural i espontània possible: a través de les xarxes socials dels seus propis companys d'aula... Entre ells, molts dels seus fans.
L'artista s'ha matriculat en el grau d'Història, mogut per la seva passió personal: la història antiga. Ha estat una alumna de primer any la que ha pujat una foto amb ell en classe: "Coses que no m'esperava de 2025: que David Muñoz d'Estopa estudiés a la uni amb mi". Aquesta imatge que ha compartit a X (abans Twitter) no ha trigat a fer-se viral i a deslligar la polèmica en xarxes socials. Des de llavors, altres estudiants també s'han animat a compartir trobades amb el cantant en els passadissos.
La realitat és que David fa anys que parla de la seva fascinació per la història antiga i, aprofitant que l'agenda musical s'ha relaxat després de la gira aniversari de Estopa, ha decidit fer el salt acadèmic. La UB, una de les universitats més prestigioses del país, és ara el lloc on l'artista busca aprendre, demostrant que la curiositat no entén d'edat ni de professions.
Per descomptat, això no significa un comiat de la música. El cantant pretén fer compatible les seves dues passions. De fet, el duo musical es prepara per a participar en un dels esdeveniments més
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
- El bisbat considera que el rector ultra de Manresa dona mala fama a l’Església
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- Així ha quedat el camí de la Santa Cova després de l’aiguat
- Descobreixen el sorprenent origen dels primats: no van sorgir en selves tropicals
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys