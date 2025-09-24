Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vídeo viral

El marit de l’executiva enxampada a la ‘kiss cam’ de Coldplay amb el CEO d’Astronomer també era al concert amb una altra dona

Segons ‘The Times’, el matrimoni Cabot feia diverses setmanes que havia decidit separar-se

Alexandra Costa

Barcelona

La ‘kiss cam’ del concert de Coldplay que va enfocar Andy Byron, en aquell moment CEO de la tecnològica Astronomer, abraçat amb la seva companya de feina Kristin Cabot continua fent parlar. Segons ha revelat el diari britànic ‘The Times’, el marit de Cabot també hauria estat en aquest mateix concert amb una altra noia, la seva actual nòvia.

S’ha de recordar que després de l’incident, que tant enrenou va causar a les xarxes socials, Byron va renunciar com a director executiu i Kristin va abandonar la companyia. Fa uns dies també es va saber que l’exdirectora de Recursos Humans d’Astronomer va formalitzar el tràmit de divorci del seu marit, Andrew Cabot, el 13 d’agost passat.

Doncs bé, segons ‘The Times’ el marit de Kristin també era en aquest mateix concert amb una altra dona que seria la seva actual parella, segons fonts pròximes a tots dos. Aquestes mateixes fonts expliquen que ja estaven separats i sense viure junts des de feia diverses setmanes. Un divorci que, expliquen, no va ser conflictiu i va ser de mutu acord.

Kristin estava en una llotja al costat de Byron i altres persones de la feina mentre que Andrew estava en una altra part del concert al costat d’una dona que estava coneixent.

«No s’estava amagant»

«Kristin no s’estava amagant, no sap per què es va ajupir. Sabia que era inapropiat comportar-se així amb el seu cap», explica la font a ‘The Times’, que assegura que la relació entre Cabot i Byron era simplement «una gran amistat».

Volen aclarir, doncs, que no es tractava d’una infidelitat ni d’un idil·li, i asseguren que «l’únic inapropiat que va fer va ser aquella abraçada».

De moment, ni Kristin ni Andrew s’han pronunciat, perquè han de guardar silenci perquè estan enmig del procés de divorci. Segons ‘The Times’, des que es va fer viral la ‘kiss cam’, Cabot es va retirar de la vida pública i durant setmanes amb prou feines va sortir de casa seva a New Hampshire, intentant protegir els seus fills de l’atenció mediàtica.

