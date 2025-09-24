ENTREVISTA
Pedro J. Ramírez: «Tres grans empreses espanyoles van posar tres milions d’euros cadascuna per finançar el meu acomiadament d’‘El Mundo’»
«El futur del periodisme s’assemblarà més al passat que al present, tindrem menys usuaris únics però millors»
«La intel·ligència artificial és una competència i una oportunitat. Ajudarà a millorar el periodisme que fem, que sigui més documentat i profund, que sigui més eficient»
Ferran Boiza
Pedro J. Ramírez (Logronyo, 1952) és el periodista que durant més temps ha dirigit diaris en un país democràtic. Acaba de celebrar 45 anys al capdavant d’una redacció (‘Diario 16’, ‘El Mundo’ i ‘El Español’) i ho fa amb la publicació de la segona part de les seves memòries, ‘Por decir la verdad’ (Planeta), que porten el subtítol d’«El precio de un periodismo insobornable» i narra els anys immediatament anteriors al seu acomiadament d’‘El Mundo’, marcats per les presidències de José Luis Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy, així com per les seves revelacions sobre el cas Gürtel, la doble vida del rei emèrit Joan Carles I o la gestió de César Alierta al capdavant de Telefónica.
‘Por decir la verdad’ és la segona part de les seves memòries i inclou els anys previs a la seva sortida d’‘El Mundo’ després de publicar informacions comprometedores per a la Casa Reial, el Govern de Mariano Rajoy i una gran empresa espanyola.
El llibre cobreix una dècada intensa de la història d’Espanya, durant els governs de Zapatero i Rajoy. Va coincidir amb la doble crisi del sector periodístic: la financera i la irrupció d’internet com a suport informatiu, que va enfonsar el model de negoci tradicional. Cada diari ho va viure d’una manera diferent: canvis de directors, eros, tancaments de capçaleres. En el meu cas, em van fer fora d’‘El Mundo’ perquè el PP no tolerava que un diari considerat afí publiqués proves diàries de la corrupció de la trama Gürtel i la implicació de Rajoy. Com deia Tolstoi a ‘Anna Karènina’, cada família és desgraciada a la seva manera, i cada mitjà va patir el seu propi drama.
Però no és casualitat que tot passés alhora.
En el meu cas, hi va haver particularitats. Sense la crisi general del sector, potser hauria resistit la conspiració entre el Govern de Rajoy, la Casa Reial, molesta pel cas Corina, i [César] Alierta (president de Telefónica entre el 2000 i el 2006), per allò del seu nebot. Però el model de negoci s’ensorrava. Crec que el pitjor ja ha passat; hi ha una recuperació, tot i que irregular. Els mitjans digitals encara no igualen el desplegament dels diaris impresos tradicionals –xarxes de corresponsals o enviats especials–, però ja oferim una cobertura sòlida de l’actualitat política i empresarial.
És més fàcil preservar la independència de les empreses periodístiques amb un editor que sota el control de grans conglomerats econòmics?
En el món digital, molts periodistes ens hem convertit en editors, en part per autoocupació i en part per la menor barrera d’entrada en el sector. Vaig fundar ‘El Español’ gràcies a una indemnització de 25 anys després del meu acomiadament d’‘El Mundo’. Et puc dir que una vegada acabat el llibre, un important editor espanyol em va revelar que tres grans empreses espanyoles van aportar nou milions d’euros, tres, tres, tres i tres, per pagar als propietaris italians d’‘El Mundo’ perquè em fessin fora. Podrien haver esperat any i mig per fer-ho gratis, que era el que em quedava de contracte, ¿per què tanta urgència? Perquè el Govern del PP i la Casa Reial ho exigien. Em van fer fora de ‘Diario 16’ per incomodar el PSOE amb el cas GAL, i d’‘El Mundo’ per molestar el PP amb els SMS de «Luis, sigues fort». Tot, per dir la veritat. A ‘El Español’, ningú em farà fora perquè soc el meu propi cap.
Després de 45 anys dirigint diaris, com veu la professió avui?
Hi ha més pluralisme i menys concentració de poder; la influència està més repartida. A ‘El Español’, cada any perdem 10 o 15 persones de la redacció perquè altres mitjans els ofereixen més diners. La professió està sortint del forat, però la situació és fràgil: depenem massa de la publicitat, les subscripcions no augmenten i la intel·ligència artificial, juntament amb els canvis de Google, amenacen l’estabilitat.
Quant a la llibertat d’expressió, el Govern de Sánchez pressiona com mai. Si segueix en el poder després de les pròximes eleccions, els mitjans crítics ho passarem malament. Al llibre es mostren dos exemples molt diferents de presidents del Govern en la seva relació amb els mitjans de comunicació. Zapatero, malgrat les dures crítiques d’‘El Mundo’ –per exemple, sobre les seves negociacions amb ETA–, mai va actuar contra nosaltres i hi manteníem un diàleg pròxim. Rajoy, en canvi, va atacar els mitjans crítics, pressionant els accionistes i utilitzant el Congrés per desqualificar-nos, com l’1 d’agost del 2013, repetint tàctiques de Rubalcaba en l’època dels GAL. Però Sánchez és el pitjor: utilitza termes com ‘fake news’ i ‘pseudomitjans’ per tapar la corrupció del seu entorn, cosa que el converteix en un personatge molt perillós per a la llibertat de premsa.
Ha sigut molt crític amb la regulació anunciada pel Govern per lluitar contra la desinformació.
Espero que no prosperi. Permetre que un jutge decideixi, sense citar el periodista, que una investigació afecta la «seguretat nacional» i ordeni interceptar comunicacions o espiar ordinadors destruiria el periodisme d’investigació. És inaudit que alguns col·legues, des d’associacions o escoles de periodistes, defensin això dient que la Constitució exigeix regular el secret professional. No tot el que mana la Constitució es regula; no hi ha llei de vaga perquè els sindicats no la volen. El secret professional només s’hauria de limitar per la jurisprudència del Tribunal Suprem quan altres valors prevalguin sobre el dret a la informació. La llei de l’honor també és preocupant. Podria passar com als EUA, on un polític demana indemnitzacions milionàries per publicar una cosa veraç, com la carta de Trump a Epstein amb dibuixos eròtics, al·legant difamació. Fixa’t que no diuen que sigui falsa, al·leguen que difondre-la és una difamació.
Això ja ho va intentar Felipe González amb un projecte del llavors ministre de Justícia Tomás de la Cuadra, però ho vam frenar amb l’Associació d’Escriptors i Periodistes Independents. Espero que ara també s’aturi. Diuen que és contra els «pseudomitjans» i és cert que hi ha xiringuitos que publiquen coses infames, però per a això ja existeix el Codi Penal. Per això jo dic que un nou mandat de Sánchez seria perillosíssim per a les llibertats públiques i per a la llibertat d’expressió.
Però els «pseudomitjans» i les ‘fake news’ són un risc per mantenir el rigor periodístic perquè competim amb qui no el té en absolut. Ja sabem que la desinformació és més atractiva i es difon més ràpid que la informació veraç.
Sempre hi ha hagut diaris sensacionalistes. El problema real són les xarxes socials, que difonen contingut fals o d’odi. La solució no és només legislar a escala nacional, sinó obligar Google i Meta a registrar la identitat real dels usuaris amb pseudònims i entregar-la a un jutge si se sol·licita. Així s’acabaria l’anonimat que fomenta la desinformació.
Alguna responsabilitat també tindran els lectors…
No és cert que els lectors no discriminin. Segons els mesuradors GFK, Comscore o l’OJD, en el top 15 no hi ha pseudomitjans, només mitjans amb redaccions serioses que busquen la veracitat, tot i que alguns exagerin o posin algun adjectiu de més, ja siguin de dretes o d’esquerres. Però cap és un pseudomitjà.
Sobre el model de negoci, les subscripcions creixen lentament, i encara depenem de forma important de la publicitat i dels esdeveniments. Cap a on hauríem d’anar per preservar la independència dels mitjans de comunicació de qualitat?
Cal diversificar ingressos. En l’època daurada de la premsa escrita hi havia tres fonts d’ingressos: vendes, publicitat i productes complementaris, com enciclopèdies. A ‘El Mundo’ només veníem productes editorials, però d’altres oferien des de paelles fins a aspiradores. Avui, els esdeveniments són clau, juntament amb les comunitats de lectors en sectors com l’energia, la sanitat, la defensa o temes com el lideratge femení, en el nostre cas amb Magas, o la gastronomia. Aquestes comunitats generen cohesió i ingressos per patrocinis. El futur s’assemblarà més al passat que al present: tindrem menys lectors dels que tenim avui, però de més qualitat, disposats a pagar si oferim continguts valuosos. La intel·ligència artificial ja està reemplaçant el contingut ‘evergreen’, així que hem d’apostar per la qualitat per diferenciar-nos.
Els mitjans de comunicació tampoc hem escapat de la polarització i hi ha una exigència perquè ens posicionem, a més d’haver de fer front a una creixent bombolla ideològica, sobretot a les xarxes, contra la qual és complicat lluitar.
En el llibre relato el moment en què va començar la polarització i va ser precisament amb un president del Govern que polaritzava poc. Va ser Zapatero el que va dir davant d’un micròfon obert a Iñaki Gabilondo: «Ens convé tensar, ens convé tensar». Tot i que és cert que el famós «dòberman» és anterior, allà es va accentuar. Avui, la polarització és insuportable, alimentada per xarxes socials en què els polítics veuen que les barbaritats generen més repercussió. Cristian Campos (cap d’Opinió d’‘El Español’) va parlar dels «polítics remolatxa», els que no insulten, que n’hi ha al PSOE i al PP, i crec que hauríem de protegir-los, crear-los una fundació o alguna cosa, per recuperar la bona educació. L’altre dia, un ministre del PSOE li va dir a un altre ministre: «Escolta, ¿però com dius aquestes burrades?». I el ministre que diu les burrades li va respondre: «Doncs perquè jo surto en el ‘prime time’ dels telenotícies i tu no, perquè no les dius». Però recordem la històrica vinyeta del ‘The New Yorker’ que mostra algú dient: «Aquest diari és genial, coincideix amb tot el que penso».
Però si Sánchez no guanya les pròximes eleccions, o sigui, no pot governar, crec que tornarem a pactes d’Estat entre el PP i el PSOE, aïllant els extrems. Tant en el Partit Popular com en el PSOE n’hi ha molts, la majoria dels que hi posen gasolina, que no s’ho creuen.
Ha parlat en diverses ocasions al llarg de l’entrevista de la intel·ligència artificial. Hi ha un temor excessiu en les redaccions? No és una oportunitat, com en el passat amb altres avenços tecnològics?
La IA és una oportunitat i un desafiament, com ho va ser internet. Els que l’aprofitin faran un periodisme més documentat, profund i eficient. Els que segueixin amb el «periodisme de carril», quedaran enrere. De la mateixa manera que la irrupció d’internet va suposar un desafiament per a molts companys que no volien sortir de les rutines i de la manera de treballar de tota la vida. Ens obliga a ser millors periodistes. La IA no pot reemplaçar el valor humà d’un reportatge vibrant ni el descobriment d’informació rellevant, però sí que ens ajuda a ser més eficients, com decidir quins continguts tancar per a subscriptors. Per exemple, vam utilitzar la IA per a una història sobre com Sánchez manipula les estadístiques, cosa que ens va permetre publicar-la en dos dies i guanyar subscripcions. Els periodistes hem d’oferir valor afegit mitjançant la investigació, l’opinió o la interpretació. Com dic, els fets són sagrats, les opinions són lliures i les explicacions, necessàries.
Al llibre expliques que vas sortir d’‘El Mundo’…
No vaig sortir, em van fer fora per publicar veritats. El títol ‘Por decir la verdad’ no és casual. En 45 anys com a director, mai vaig tenir problemes per publicar alguna cosa falsa; si hi havia un error, rectificàvem. Els meus conflictes a ‘Diario 16’, ‘El Mundo’ i ‘El Español’ sempre van ser per publicar veritats que incomodaven el poder polític, econòmic o institucional.
En aquests 45 anys al capdavant d’un diari, ha deixat alguna informació rellevant sense publicar?
Mai he deixat de publicar amb una rellevància i veracitat que no en dubtès. Sí que he endarrerit publicacions per raons ètiques o estratègiques, no per autocensura. Per exemple, a ‘Diario 16’ o en els primers anys d’‘El Mundo’, ara no ho recordo, vam saber on era segrestat el pare de Julio Iglesias, però no ho vam publicar per no posar en risc el seu alliberament. En el cas Filesa, vam esperar una setmana per les eleccions. I les fotos de Lasa i Zabala, amb restes de tortures, les vam endarrerir quatre dies perquè coincidien amb el casament de la infanta. Però si la informació és certa i rellevant, no publicar-la seria trair la nostra professió. Com diu l’aforisme: «Quan la fletxa és a l’arc, ha de sortir». Sabia que publicar les ‘Cuatro horas con Bárcenas’ em portaria problemes, però els periodistes estem condemnats a publicar la veritat.
