Rosalía sorprèn amb les axil·les tenyides de blanc en la Setmana de la Moda de París
La cantant de Sant Esteve Sesrovires ha acudit a la desfilada de Julie Kegels amb un 'look' trencador i reivindicant el borrissol corporal
Laura Estirado
Pot ser que estiguem davant el naixement d'una nova tendència. I pot ser que Rosalía torni a ser la precursora. Ja ho va ser amb el 'boom' de les ungles XXL i les celles descolorides. Ara, s'ha plantat en la Setmana de la Moda de París, amb un 'look' trencador i reivindicant el borrissol corporal, el de les seves axil·les. Si bé això no és la primera famosa que el llueix -recordem els casos de Julia Roberts, Miley Cyrus, Lady Gaga, Beyoncé o Madonna-, si és el cas és que s'ha tenyit els pèls de color blanc, com una estratègia per conjuntar el seu 'outfit', un preciós esmòquing desconstruït en blanc i negre.
Somrient i saludant als seus molts fans, la diva de Sant Esteve Sesrovires, que és ambaixadora de marques com Dior, Calvin Klein o New Balance, i que acaba de celebrar el seu 33è aniversari, ha arribat a la desfilada de la dissenyadora belga Julie Kegels amb dues peces que simulava un esmòquing fet esquinçalls. Però el que més ha cridat l'atenció ha estat el borrissol sota els seus braços: totalment descolorits.
En la nova era musical de l'artista la combinació guanyadora sembla que serà el blanc i negre. També les picades d'ullet religioses, perquè el conjunt l'ha completat amb una manicura cridanera rematada amb un penjoll de crucifix.
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- Una parella de dones acusa de lesbofòbia els avis de Manresa que les han demandat per impedir-los visitar el seu net
- El poble de Palència que vol atraure catalans: 'Ens diuen que no arriben a final de mes
- La Pobla de Lillet és un festival de bolets
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Esteve Montero, artista autodidacte: 'Dibuixar em dona els moments de tranquil·litat que necessito