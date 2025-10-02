Un exjugador de l'NBA viu una situació nefasta: al carrer i sense res
Aquest esportista va ser company de LeBron James i ha jugat en equips de tot el món
Pol Langa
Com pot ser que figures icòniques acabin perdent tot el que tenien després de l'èxit? LeBron James amb 22 temporades a la lliga de l'NBA, durant la temporada 2024-2025 va fer una mitjana de 24,4 punts, 7,8 rebots i 8,4 assistències per partit amb una taxa d'encert en tirades a cistella d'un 51,3%. Unes xifres segons els experts que només estaven a l'altura d''El Rei'. Però no tots els jugadors acaben tenint la mateixa sort, ni els mateixos resultats. Recentment, han sortit noves imatges de la vida actual d'un dels companys que el quatre vegades MVP de la temporada regular va tenir durant la primera etapa a l'elit, quan encara no havia sortit dels Cleveland Cavaliers. Es tracta de Delonte West, un escorta àgil que va arribar a la lliga després de ser elegit al 24è 'pick' de l'any 2004 pels Boston Celtics i que va recalar en el conjunt d'Ohio el 2008 i el va abandonar el 2010. La seva carrera va acabar als Dallas Mavericks, el 2012.
Ara se l'ha vist parlant de la seva etapa professional amb els locals en una benzinera: "Vaig jugar al mateix equip que LeBron James durant tres anys", indica l'exjugador. "Vaig jugar per als Cavaliers i per als Celtics", afegeix abans que li preguntin si surt "al 2K", el videojoc de l'NBA.
"Vas perdre els teus diners invertint-los?", li qüestionen, encara que ell apunta que el que va passar va ser que es "va fer càrrec de tota la seva família i els seus fills. Tots van anar a la Universitat i tenen casa". Així, li repregunten si és que "ningú no fa res per ell", encara que només respon que "es fa càrrec de si mateix".
Una vida marcada pels problemes mentals
En deixar l'NBA, West va viatjar a la Xina per provar una aventura asiàtica, per després acabar a la lliga de Veneçuela i finalitzar la seva carrera de nou a Amèrica del Nord el 2015, en el conjunt de la lliga de desenvolupament de l'NBA, la G League, al Texas Legends, el 'filial' de Dallas Mavericks.
Tot i això, una lesió el va obligar a deixar el bàsquet i no va poder mantenir el ritme de vida que sí que podia portar durant la seva etapa com a jugador professional. Poc després ja va ser vist deambulant pel carrer, una escena que s'ha anat repetint posteriorment fins i tot després de rebre ajudes d'amics, com la de l'expropietari dels Mavs, Mark Cuban.
West va ser diagnosticat amb trastorn bipolar el 2008, encara que de petit ja havia patit depressió en viure en una família desestructurada. Va arribar a reconèixer que va tenir pensaments suïcides durant la seva adolescència, però el bàsquet el va fer perseguir un objectiu i va acabar salvant-lo. El 2009 va ser arrestat per primera vegada per tinença d'armes de foc i més tard ha repetit problemes relacionats amb el consum d'alcohol i drogues.
En aquest nou episodi, però, se'l veu aparentment sobri, encara que sembla que no ha aconseguit abandonar el carrer.
