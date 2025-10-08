Mor als 31 anys la influencer Adair Mendes després de sotmetre’s a la cirurgia coneguda com a ‘foxy eyes’
Aquesta operació busca donar una mirada més estirada i elevada, a través de fils tensors o cirurgia
És important realitzar-la amb un cirurgià plàstic o oftalmòleg estètic certificat, ja que afecta una zona molt delicada del rostre
Xavi Espinosa
La influencer de moda, Adair Mendes, de 31 anys, va morir el passat 3 d’octubre després d’una cirurgia estètica. Ja havia informat que havia tingut complicacions amb l’operació i, un mes després, va perdre la vida per motius que es desconeixen, encara que podrien estar relacionats amb la intervenció.
La influencer va concedir una entrevista a la cadena de notícies brasilera Feed TV, on va afirmar que havia contret una infecció després de sotmetre’s a un procediment estètic del cirurgià famós Fernando Garbi al març. Adair va explicar que havia buscat tractament mèdic en un hospital local per una infecció que es va desenvolupar després del procediment.
"Tan aviat com em van fer el procediment, vaig sentir com si s’hagués rebentat una vena al costat esquerre de la cara. Tot estava bé al costat dret, però al costat esquerre podia sentir que el fil s’estava sortint", va declarar amb evident preocupació.
Li va començar a faltar l’aire
En una entrevista amb la revista brasilera Quem, l’amic de Junior, Gean Souza, va descriure els últims dies de la difunta personalitat d’Internet, recordant que després de patir una infecció, Junior "es va posar malalta, va sentir molta falta d’aire i va ser portada a la sala d’emergències més propera en un hospital públic" el 3 d’octubre.
Segons documents legals obtinguts pel mitjà de notícies brasiler Portal Leo Dias, Junior havia presentat una sol·licitud d’investigació contra Garbi davant el 15è Districte Policial de São Paulo abans de la seva mort, demandant Garbi per sis delictes, inclòs l’exercici il·legal de la medicina, tergiversació fraudulenta i lesions corporals greus.
En una declaració en portuguès publicada a l’Instagram de Garbi, l’advocat del metge va negar fermament que Garbi tingués alguna "connexió" amb la mort de Junior, i va escriure que qualsevol afirmació en contrari havia estat feta "per persones àvides de breus moments de notorietat".
"Es prendran totes les mesures legals, en l’àmbit civil i penal, contra els autors de les injúries i calúmnies, perquè responguin, en l’exacta mesura de les seves responsabilitats, per les injúries perpetrades contra el doctor Fernando", diu el comunicat.
La cirurgia de “foxy eyes”
La cirurgia “foxy eyes” busca donar una mirada més estirada i elevada, a través de fils tensors o cirurgia. És important realitzar-la amb un cirurgià plàstic o oftalmòleg estètic certificat, ja que afecta una zona molt delicada del rostre.
Hi ha diverses tècniques per aconseguir l’efecte Foxy Eyes, com l’ús de fils tensors, injeccions d’àcid hialurònic i tractaments amb botox. Aquests mètodes permeten un servei de fox eye segur i eficient, adaptat a les necessitats de cada pacient.
La col·locació de fils tensors és una de les opcions més populars. Aquests fils s’insereixen sota la pell, estirant suaument els teixits per crear un elevament visible i immediat. D’altra banda, l’ús d’àcid hialurònic pot proporcionar un lifting menys invasiu, mentre que el botox ajuda a suavitzar les línies d’expressió.
