Mor en un accident de trànsit Rafaela Del Bianchi, exparella de la futbolista del Manchester City Kerolin Nicoli
La influencer no duia el cinturó de seguretat i va sortir acomiadada després de l’impacte.
La influencer digital Rafaela Del Bianchi, de 27 anys, va morir la matinada del passat divendres després de patir un accident a l’autopista Lix da Cunha, al barri de Jardim América, a Campinas, a l’interior de São Paulo.
La jove va perdre la vida en un tràgic accident de trànsit durant la matinada de diumenge, quan el cotxe en què viatjava va bolcar a l’autopista Lix da Cunha, a l’estat de São Paulo. Hores abans de l’accident, ella —exparella de la jugadora Kerolin Nicoli, davantera del Manchester City i de la selecció brasilera— havia publicat stories des de la discoteca Duck, situada a la ciutat.
Segons ha informat el Departament de Seguretat Pública de São Paulo, Rafaela, que viatjava al seient del copilot, “no portava posat el cinturó de seguretat”, motiu pel qual va sortir “disparada del vehicle” i va morir a l’acte. Amb ella hi anava una amiga, que era la conductora, i que —en portar el cinturó— va resultar ferida però “va aconseguir salvar la vida”.
Kerolin Nicoli, molt afectada
Tot i que el vincle sentimental entre totes dues havia acabat, Kerolin Nicoli continuava tenint un gran afecte per Rafaela. En assabentar-se de la tràgica notícia, la futbolista li va dedicar unes paraules molt emotives al seu compte d’Instagram:
“Encara que sabem que algun dia la vida s’acabarà, mai estem preparats per perdre algú. Avui el cel ha guanyat un tros del que més vaig estimar a la Terra. Em dol saber que ja no puc abraçar-te, però et sento en cada silenci, en cada bon record. Res no esborrarà el que vam viure. El nostre amor no acaba aquí, només s’ha mudat.”
Des que Rafaela va morir, la futbolista no ha deixat de publicar fotografies i vídeos on surten juntes, i en què continua professant-li el mateix amor:
“El cel està de festa ara mateix, t’estimo i t’estimaré per sempre. Gràcies per ser una llum en els moments en què més la necessitava.”
Nicoli va concloure assegurant que no “entén el pla de Déu”, que s’ha endut tan aviat la jove brasilera.
