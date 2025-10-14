Mor als 87 anys Dolly Van Doll, activista trans i estrella del cabaret a Barcelona
La vedet d’origen italià va fundar el cabaret Belle Époque a la capital catalana
ACN
Barcelona
L’artista de cabaret italiana Dolly Van Doll, nom artístic de Carla Follis, ha mort als 87 anys. Nascuda a Torí (Itàlia) el 1938, la vedet va ser una pionera de la transsexualitat i va desenvolupar gran part de la seva carrera a Barcelona, després de mudar-s’hi l’any 1971.
És coneguda pel seu ‘music hall’ durant els anys 60 i 70 i pel seu paper a l’escena nocturna barcelonina. Va fundar Belle Époque, un cabaret que estava ubicat al local que posteriorment ha ocupat Luz de Gas.
