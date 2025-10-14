Famosos
Victoria Beckham, de 51 anys, humanitza el seu marid David al llit: «Ronca i jo he de fer servir taps»
La dissenyadora i cantant ha revelat intimitats a l’hora d’anar a dormir que mai abans havia revelat a la premsa
Pol Langa
David Beckham és l’amor platònic de moltes i molts arreu del món i des de la seva explosió mediàtica no han deixat de seguir amb atenció la seva vida, sobretot des que es va convertir en una ‘celebrity’ absoluta pel seu matrimoni amb una Spice Girl, Victoria Beckham.
Malgrat això, l’anglès és humà i la seva dona s’ha encarregat de recordar-ho al món en la seva última entrevista que ha ofert en la promoció del seu documental homònim a Netflix: «Faig servir taps per a les orelles, però deixa’m dir-te que no és perdiversió», indica la dissenyadora i cantant.
El motiu és un problema que pateixen moltes parelles que dormen al mateix llit: «Els faig servir perquè el meu marit ronca», revelava en unes declaracions mai abans exposades a la premsa.
Malgrat això, la dona es nega a enviar l’exfutbolista a l’habitació de convidats perquè «no és saludable», comentava entre rialles. No obstant, sí que se li sembla impossible dormir sense tapar el soroll produït pels roncs del seu marit: «No puc abraçar els seus roncs, així que només puc bloquejar el soroll», puntualitza.
Més enllà dels problemes que li genera per dormir el seu marit, Victoria també s’ha obert per compartir alguns detalls del dia a dia de la parella, que ja fa més de 25 anys que es van casar. Un dels punts destacats que comenta és que «no veuen gaire televisió» i que només veuen «potser alguna sèrie de tant en tant».
En lloc d’això, prefereixen escoltar pòdcasts i llegir: «Llegeixo moltes novel·les de suspens al llit, així que, ja saps, David Beckham, més val que dormis amb un ull obert...», deia fent broma ‘Posh Spice’. A més, sol recomanar lectures al seu marit, que sent la necessitat imperiosa de comprar una nova còpia per a ell per culpa del seu TOC.
A nivell familiar, intenten sopar conjuntament i sense fer servir el mòbil, perquè els àpats siguin una «reunió perquè tothom pugui ser honest, parlar i riure», un aspecte necessari per a la salut mental de tots, i que han treballat en la comunicació en família.
De fet, un dels punts més interessants del documental és precisament els problemes que va tenir Victoria en aquest aspecte, per culpa d’un trastorn alimentari que li va costar esforç superar: «Sí, he tingut teràpia, crec que és realment saludable. És una cosa molt acceptable i positiva de què parlar en aquests temps i m’alegra dir que ho he aconseguit», assegura.
A més, també ha patit la síndrome de l’impostor durant molt temps i sentia que la seva vàlua li arribava per haver format part del grup d’èxit musical i no pel seu talent com a dissenyadora de moda. No obstant això, des de fa temps està molt més segura de si mateixa: «Ara sento que m’he guanyat el dret a exposar a París i puc parlar sense preocupar-me que afecti la meva marca. Per fi sento que no tinc res a demostrar a ningú», se sincera.
