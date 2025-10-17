Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Famosos

Gabriel Rufián i Ester Expósito, enxampats ballant en un after: es van conèixer en un club de salsa

El polític català i l’actriu van ser gravats per un usuari de X mentre ballaven bachata en un local de Madrid

Gabriel Rufián i Ester Expósito

Gabriel Rufián i Ester Expósito / EPC

Alexandra Costa

«Ahir vaig estar en un after a la Moncloa i el que vaig veure amb els meus ulls no va ser real, gairebé em ve un atac veient ballar Ester Expósito amb Gabriel Rufián». Aquest va ser el missatge que va compartir ahir un usuari a X, acompanyat d’un vídeo en què es podia veure tots dos ballant al ritme de batxata en una discoteca. El vídeo es va viralitzar ràpidament i acumula milions de visualitzacions entre els diferents comptes que el van publicar.

En el vídeo, gravat per @MarkiLokurasY, es pot apreciar el polític d’ERC a Madrid, Gabriel Rufián, amb bastanta claredat. Més difícil sembla confirmar que la noia rossa es tracta de l’actriu Ester Expósito, tot i que diversos mitjans ja han confirmat que, tal com es va publicar a X, es tracta de tots dos.

Es van conèixer en un club de salsa

Segons LOC (La Otra Crónica), que assegura haver-se posat en contacte amb testimonis presents, tots dos es van conèixer a La Cucaracha, el club de salsa que se celebra els dimecres a El Internacional, un local musical que fa cantonada amb el Congrés dels Diputats.

Segons expliquen, Gabriel Rufián, de 43 anys, es va conèixer allà mateix amb Ester Expósito, de 25 anys, i al fer amistat van continuar junts tota la nit fins a acabar en l’after en què un usuari de X els va gravar i el va pujar.

El diputat d’Esquerra Republicana està casat amb Marta Pagola, amb qui va tenir un fill el 2024. Abans va estar casat amb Mireia Varela, amb qui té un fill de 14 anys.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
  2. La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
  3. Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
  4. Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
  5. Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
  6. Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
  7. El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
  8. D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»

La Oreja de Van Gogh, amb Amaia Montero de nou, torna als escenaris: concert al Sant Jordi el 2026

La Oreja de Van Gogh, amb Amaia Montero de nou, torna als escenaris: concert al Sant Jordi el 2026

Ferrocarrils reobre aquest cap de setmana el funicular de Sant Joan, a Montserrat

Ferrocarrils reobre aquest cap de setmana el funicular de Sant Joan, a Montserrat

Absurditat administrativa: L'Ajuntament de Manresa ha de demanar un préstec de 3,4 milions malgrat tenir 7 milions de superàvit

Absurditat administrativa: L'Ajuntament de Manresa ha de demanar un préstec de 3,4 milions malgrat tenir 7 milions de superàvit

El Sabadell, després de fracassar l’OPA del BBVA: «aquesta és la millor sortida, generem més valor per separat que junts»

El Sabadell, després de fracassar l’OPA del BBVA: «aquesta és la millor sortida, generem més valor per separat que junts»

El Barça amplia el seu acord de patrocini amb Spotify fins al 2030

El Barça amplia el seu acord de patrocini amb Spotify fins al 2030

Cinc comarques de la Catalunya central, en alerta per inundacions

Cinc comarques de la Catalunya central, en alerta per inundacions

Junts activa la seva fundació amb una escola de formació per debatre sobre el seu ideari a Cardona

Junts activa la seva fundació amb una escola de formació per debatre sobre el seu ideari a Cardona

Gabriel Rufián i Ester Expósito, enxampats ballant en un after: es van conèixer en un club de salsa

Gabriel Rufián i Ester Expósito, enxampats ballant en un after: es van conèixer en un club de salsa
Tracking Pixel Contents