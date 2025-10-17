Famosos
Gabriel Rufián i Ester Expósito, enxampats ballant en un after: es van conèixer en un club de salsa
El polític català i l’actriu van ser gravats per un usuari de X mentre ballaven bachata en un local de Madrid
Alexandra Costa
«Ahir vaig estar en un after a la Moncloa i el que vaig veure amb els meus ulls no va ser real, gairebé em ve un atac veient ballar Ester Expósito amb Gabriel Rufián». Aquest va ser el missatge que va compartir ahir un usuari a X, acompanyat d’un vídeo en què es podia veure tots dos ballant al ritme de batxata en una discoteca. El vídeo es va viralitzar ràpidament i acumula milions de visualitzacions entre els diferents comptes que el van publicar.
En el vídeo, gravat per @MarkiLokurasY, es pot apreciar el polític d’ERC a Madrid, Gabriel Rufián, amb bastanta claredat. Més difícil sembla confirmar que la noia rossa es tracta de l’actriu Ester Expósito, tot i que diversos mitjans ja han confirmat que, tal com es va publicar a X, es tracta de tots dos.
Es van conèixer en un club de salsa
Segons LOC (La Otra Crónica), que assegura haver-se posat en contacte amb testimonis presents, tots dos es van conèixer a La Cucaracha, el club de salsa que se celebra els dimecres a El Internacional, un local musical que fa cantonada amb el Congrés dels Diputats.
Segons expliquen, Gabriel Rufián, de 43 anys, es va conèixer allà mateix amb Ester Expósito, de 25 anys, i al fer amistat van continuar junts tota la nit fins a acabar en l’after en què un usuari de X els va gravar i el va pujar.
El diputat d’Esquerra Republicana està casat amb Marta Pagola, amb qui va tenir un fill el 2024. Abans va estar casat amb Mireia Varela, amb qui té un fill de 14 anys.
