Això és el que demana obligatòriament Pep Guardiola quan va a un hotel
El tècnic de Santpedor té una petició important per als llocs on viatja
Ricardo Castelló
Pep Guardiola no només és conegut per ser un dels entrenadors més exigents i metòdics del món del futbol, sinó també per alguns dels seus hàbits més curiosos. L’última anècdota que s’ha fet viral revela una d’aquestes petites obsessions que el tècnic del Manchester City té cada vegada que viatja amb l’equip.
El responsable de revelar l'anècdota va ser Marc Boixasa, que va començar fent pràctiques al FC Barcelona i al Sevilla, per més tard convertir-se en cap del primer equip del Manchester City durant cinc temporades, treballant estretament amb l'entrenador català. Actualment, exerceix com a director esportiu a Five Eleven Capital.
Boixosa va ser entrevistat pels micròfons de la Cadena SER per parlar de moltes coses, entre elles com és treballar amb Guardiola. Primer de tot, ha explicat que "un cap d'operacions s'encarrega de la logística de l'equip i ha de saber donar una resposta ràpida als imprevistos que sorgeixen al dia a dia".
Sobre la seva experiència al Manchester City, Boixosa va assegurar que "vaig connectar molt amb Pep Guardiola, és molt treballador i exigent, però jo també ho soc".
Abans de començar a treballar amb el tècnic català, va haver de reunir-se amb diversos representants del Barça i del Bayer, a petició de Txiki Begiristain: “Vaig tenir una reunió molt interessant amb Carlos Naval, i em va donar certs consells, i també vaig parlar amb Kathleen Krüger, Team Manager del Bayern Munic.
Una de les peticions habituals que Guardiola feia als viatges era que a la seva habitació hi hagués una taula amb cadires, ja que volia reunir membres del cos tècnic i jugadors per mantenir xerrades i mostrar imatges.
"Ell volia que l'habitació no fos només per dormir, sinó que fos per treballar", va revelar Boixosa a la Cadena SER.
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
- Familiars de la manresana implicada en el cas Jubany: 'Confiem que per fi es pugui demostrar que la Montse era incapaç de matar
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- El Camí dels Bons Homes es converteix en una eina terapèutica per a joves vulnerables
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar